Bursele europene au închis în creștere, în urma semnalelor de detensionare a conflictului dintre SUA și Iran

Bursele europene au încheiat ședința de miercuri în creștere, susținute de semnalele venite din Statele Unite privind eforturile de detensionare a conflictului cu Iran, dar și de declarațiile Teheranului legate de tranzitul navelor prin strâmtoarea Ormuz. Indicele pan-european STOXX Europe 600 a consemnat un avans de aproape 1,3%, în timp ce toate marile piețe regionale au închis pe verde, confirmând un sentiment pozitiv generalizat în rândul investitorilor, potrivit CNBC.

În acest context, CAC 40 a urcat la 7.846,55 puncte, FTSE MIB a ajuns la 44.013,29 puncte, FTSE 100 a crescut la 10.106,84 puncte, iar DAX a închis la 22.957,08 puncte, în timp ce IBEX 35 a atins 17.169,90 puncte.

Un rol important în această evoluție l-a avut sectorul imobiliar, unde acțiunile Crest Nicholson au înregistrat un salt de peste 10%, după ce compania a raportat o accelerare a vânzărilor în ultimele zece săptămâni. Acest rezultat a contribuit la îmbunătățirea sentimentului din întreg sectorul, inclusiv pentru Bellway, ale cărei acțiuni au revenit pe creștere, recuperând o parte din pierderile semnificative înregistrate anterior.

În paralel, datele publicate de Oficiul Național de Statistică arată că inflația din Marea Britanie s-a menținut la 3% în februarie, în timp ce inflația de bază a urcat ușor la 3,2%, evoluție care se aliniază estimărilor economiștilor.

Pe plan internațional, declarațiile președintelui american Donald Trump au contribuit la susținerea piețelor, acesta afirmând că există discuții în curs pentru încetarea ostilităților cu Iranul și că a renunțat temporar la amenințările privind infrastructura energetică iraniană. Informațiile apărute ulterior în The New York Times, potrivit cărora Washingtonul ar fi transmis un plan în 15 puncte pentru încheierea conflictului, au consolidat acest sentiment.

Cu toate acestea, reacțiile din Iran au fost rezervate, un purtător de cuvânt al armatei declarând, potrivit IRNA și Reuters, că nu există negocieri directe, iar Statele Unite „negociază cu ele însele”.

În același timp, misiunea Iranului la ONU a transmis că navele considerate neostile ar putea beneficia de trecere sigură prin strâmtoarea Ormuz, dacă respectă coordonarea cu autoritățile iraniene.

Pe fondul acestor evoluții, prețurile petrolului Brent și WTI au scăzut cu aproximativ 1,4%, în timp ce aurul s-a apreciat, iar piețele din regiunea Asia-Pacific au închis, la rândul lor, în creștere.