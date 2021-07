Anunțul a fost făcut de cei doi, la postul de televiziune Antena Stars. Ei au spus că nu mai vor să se afle în lumina reflectoarelor și au decis să renunțe la aparițiile publice, la TV și în mediul online. Decizia de retragere vine la scurtă vreme după ce au fost plasați sub control judiciar în dosarul în care sunt cercetați pentru vânzarea de măști sanitare contrafăcute.

„Am ajuns într-o încercare și am hotărât că nu mai vrem să apărem într-un spațiu public pentru că am atras invidia oamenilor. Iar ca să mergem mai departe pentru că avem rate la casă și la mașini… renunțăm. Am atras multă invidie și ură”, a spus Brigitte Pastramă.

Brigitte și Florin Pastramă cred că problemele cu care se confruntă se datorează invidiei oamenilor. Ei spun, totodată că s-au expus prea mult în spațiul public, iar Dumnezeu a vrut să le dea o lecție.

Cei doi vor continua să se ocupe de problemele cu legea pe care le au, dar și de viața de zi cu zi, fără a se mai da în spectacol.

În ciuda divergențelor dintre ei, care s-au văzut tot timpul la televizor, Florin Pastramă susține că a fost în permanență lângă Birgitte și a încercat să o susțină. la fel ca și soția sa, el spune că Dumnezeu a vrut să le dea o lecție pentru că s-au expus prea mult.

Ce spune Brigitte despre dosarul penal

Pe de altă parte, Brigitte Pastramă a povestit propria variantă despre povestea în care a fost implicate și pentru care este anchetată. Ea susține că și-a dorit doar o mica afacere, dar nu a crezut că va încălca legea.

„Am cumpărat, conform legislației măștile sunt considerate de uz sanitar și nu am crezut că este infracțiune, chiar dacă au avut logo-uri pe ele. Nu ai voie să faci asta pentru că este interpretabil. Noi am vândut obiecte de uz sanitar, dar lumea a crezut că noi ne-am îmbogățit din asta și am atras răul asupra noastră, deși noi am fost resaler, fără sa știm că nu avem voie să vindem ceva cu logo. Nimeni nu ne-a spus și nici nu ne-a îndrumat. Am atras toată această nenorocire asupra noastră”, a a spus Brigitte Pastramă.

Brigitte și Florin Pastramă sunt anchetați pentru contrafacerea și distribuirea unor măști de protecție de lux care nu sunt certificate. Cei doi au fost plasați sub control judiciar de către judecători.

Potrivit Antena Stars, se pare că, în fața anchetatorilor, Birigtte și Florin Pastramă și-ar fi recunoscut vina. Ei au ținut să precizeze că nu știau că afacerea pe care au pornit-o încalcă legea.