Vladimir Tismăneanu, unul dintre cei mai importanți politologi din România, a fost dat afară de la Europa Liberă după 37 de ani de colaborare. Decizia a fost luată de noua directoare a secţiei române, Elena Vijulie Tănase, fostă jurnalistă la Digi 24.

Vladrimir Tismăneanu susține că decizia a fost luată din cauza faptului că se află în proces cu Stelian Tănase, soțiul Elenei Vijulie.

Redăm postarea lui Vladrimir Tismăneanu

„Nu mor caii când vor câinii: Am început colaborarea cu postul de radio Europa Liberă in februarie 1983. Am stabilit condițiile contractuale cu profesorul Vlad Georgescu, directorul Departamentului Românesc. Au ramas neschimbate, cu aducerile la zi necesare (adresa, cont bancar) pana azi. Remuneratia a rămas aceeași din 1983 încoace. Am scris si scriu pentru Europa Liberă nu pentru bani, ci pentru cauza libertății.

De-a lungul acestor decenii, am primit nu puține amenințări cu moartea. Nu e cazul sâ intru in detalii. Am salutat redeschiderea unui birou RFE la București in urmâ cu un an si ceva. Eram colaborator permanent al Radio Europa Liberă Moldova, am fost incantat câ unul din articolele mele sa fie transmis saptamanal de către biroul din București. Acum o luna am primit o instiintare laconicâ din partea doamnei Elena Vijulie Tânase că, din rațiuni financiare, rubrica Agora de pe site-ul secției române se desfiinteaza. Regrete? O încercare de a comunica personal? Expresia pretuirii pentru 37 de ani de colaborare constanta? Nici vorba.

Azi am primit instiintarea oficiala semnata de doamna Elena Tanase (fără Vijulie), directoarea secției române. Pana la proba contrarie care, sunt sigur, va veni mai repede decât își închipuie doamna Tanase si al ei consort (cu care ma aflu in proces pentru ca a publicat in abjecta fituica online „Cotidianul” lui Nistorescu numărul meu de cont bancar si adresa mea personală). In concluzie: 1. Rămân colaborator permanent la Radio Europa Moldova. 2. Ceea ce n-au reușit Ceaușescu si Iliescu, a reușit doamna Tănase. O felicit! Conflict of interests? You bet…”, scrie Vladimir Tismăneanu pe Facebook.

Corneliu Coposu i-a vorbit despre Stelian Tănase

PS Îmi amintesc ce-mi spunea cândva domnul Corneliu Coposu: „Dragă Vladimir, iti iert orice, dar există un lucru peste care nu pot să trec”. „Ce anume, domnu’ Coposu?” „Faptul că ,datorită tie, il avem pe cap pe acest fanfaron numt Stelian Tănase care ne asasinează cu pretenția ca ar fi ‘politolog’…” O filă din istoria CDR si din aceea a erorilor mele…🙂 Rezultatul colaborării mele de-o viata cu Europa Liberă este palpabil: „Arheologia terorii”, „Noaptea totalitară”, „Irepetabilul trecut”, „Efigii ale unui coșmar istoric”, „Teze si antiteze la Washington”. In plus si cel mai important, sentimentul că am făcut bine țării unde m-am născut si a cărei limbă a fost si va rămane pe veci prima in viața mea.