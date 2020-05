Astfel, CNCD a considerat această faptă ca fiind o discriminare, iar decizia a fost luată în unanimitate.

Ulterior, Tismăneanu a șters această postare de pe Facebook, dar asumat „eroarea” și aspus și că nu a înțeles „implicațiile rasiste”. Istoricul a făcut referire la orașul Țăndărei, care are o importantă minoritate romă și care a fost plasat în carantină totală.

„O eroare, o precizare: Azi am postat, vreme de cateva minute, o poză primita pe messenger. Se voia haioasă. Nu-i deslusisem implicațiile rasiste. Nu traiesc in Romania, nu cunosc o mulțime de detalii. Am sters-o imediat. Pagina mea este opusă oricăror forme de rasism, xenofobie, intoleranță, excluziune. Invățătură de minte pentru mine. Poate si pentru alții”, a scris Tismăneanu. FOTO JOS, cu postarea lui Vladimir Tismăneanu.

Iată comunicatul CNCD cu privire la acest caz:

„Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor în data de 06 mai 2020, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Prevederile din regulamentul unei unități de învățământ preuniversitar (public) prin care se condiționează continuarea frecventării cursurilor instituției de învățământ prin obținerea de către elevi a unor medii de promovare mai mari decât cele stabilite prin art. 126 alin. (1) și art. 127 alin. (1) din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 constituie o faptă de discriminare indirectă potrivit art. 2 alin. (1) și art. 11 alin. (1) din O.G. 137/2000.