Politica Bolojan transmite că sunt șanse zero pentru construcția stadionului din Oradea







Proiectul stadionului a fost vehiculat în toate campaniile electorale din Bihor. Investiția e aprobată de anul trecut de Guvern. Stadionul din Oradea va costa 65 de milioane de euro. Procedura de licitație este în desfășurare. Rezutatul licitației ar putea fi cunoscut în două luni, spune primarul Oradiei, Florin Birta. dacă nu vor fi contestații. Primăria Oradea a achiziționat deja terenuri în valoare de 4,7 milioane de euro, în zona viitorului stadion, pentru construcție.

Stadioanele vor trebui cofinanțate de administrațiile locale

Primăria Oradea ar putea cofinanța între 10% și 15%, în funcție de valoarea finală a proiectului, viitorul stadion din Oradea. Un lucru e sigur. Stadionul nu se va face anul acesta. Așa i-a transmis primarului Oradiei premierul Ilie Bolojan. Florin Birta spune că a avut o discuție telefonică cu Ilie Bolojan care i-ar i spus că în viitor dacă vrei stadion trebuie să asiguri cofinanțare.

„Estimarea că lucrările la acest stadion să înceapă anul acesta este spre zero. Eu, aseară, pentru a ști poziția guvernului, am avut o discuție telefonică cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Pentru a-l întreba despre ceea ce are în vedere în ceea ce privește stadioanele. În particular, cu stadionul din Oradea. Am înțeles că anul acesta, chiar dacă ar fi gata și proiectul, nu ar începe construcția acestui stadion. Dar, anul viitor, va veni cu un set de măsuri prin care se vor crea anumite cadre legale, prin care, dacă vrei să-ți construiești un stadion, va trebui ca și unitatea administrativ-teritorială să participe cu o cofinanțare ”, a declarat primarul Florin Birta Birta, într-o conferință de presă susținută la Oradea.

Azi, Primăria Oradea a cumpărat teren pentru stadion

Chiar dacă stadionul nu se face, se cumpără teren pentru construcția lui. În ședința Consiliului Local Oradea de azi, 26 iunie, aleșii au votat aprobarea achiziției unui imobil. Ca parte din amplasamentul necesar construirii noii arene sportive. Primarul Birta explică că nu dorește să se mai foloseasc, așa cum proceda până acum administrația din Oradea, de exproprieri.Fiindcă exproprierile aduc procese și pierdere de timp.

Florin Birta își dorește să cadă la înțelegere cu proprietarii. Astfel încât peste un an să aibă amprenta viitorului stadion liberă. Administrația din Timișoara nu a luat ca pe un dat posibilitatea de a nu se construi stadionul. Cel mai mare după Arena Națională din țară. Președintele CJ Timiș Alfred Simonis a declarat că nu va permite ca această investiție să se taie.