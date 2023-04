Procesele deschise de orădeni pentru exproprieri modifică proiectul stadionului

<S-a deschis un nou proces privind exproprierea celor care au terenuri și clădiri în zona străzii Traian Blajovici. Pentru a nu afecta proiectul stadionului, am făcut o modificare a proiectului și am scos acea zonă din proiect”, a explicat primarul Oradiei Florin Birta. Astfel este mutată parcarea subterană care afecta proprietățile private pentru care oamenii au inițiat acțiune în instanță. Nu e prima dată când aceasta se întâmplă și în cazul proiectului stadionului. În instanță a fost Primăria Oradea și cu foștii proprietari ai parcele de teren pe care trebuiau construite niște blocuri. <Am avut un Plan Urbanistic Zonal care a fost atacat în instanță și anulat, am elaborat un nou PUZ și am rezolvat problema cu acei proprietari>, povestește Florin Birta. Încă de la prezentarea sa în spațiul public, proiectul stadionului a deschis noi și noi fronturi de luptă.

Batori Geza: „Nu putem pune cuștile pentru maimuțe în fața hotelurilor de 5 stel”

Stadionul nou presupunea relocarea Grădinii Zoo, care îngusta locul găsit de primar pentru construirea noii arene, altfel spațiul de pe strada Făgărașului ar fi mult prea strâmt pentru un stadion modern. Terenul aparține Consiliului Județean, care și-a dat deja acordul de principiu pentru transferul terenului. Grădina Zoo a fost modernizată în urmă cu 10 ani, dar se dorea relocare în spații precum pădurea Felix sau chiar pădurea Săldăbagiului. Primarii de Borș și Sânmartin au exclus însă posibilitatea ca Grădina Zoologică să fie relocată pe raza comunelor conduse de ei. <Niciodată consilierii nu vor fi de-acord cu un eventual schimb de pădure cu Oradea pentru grădina zoo>, spune primarul de Borș, Batori Geza. <Nu putem pune cuștile pentru maimuțe în fața hotelurilor de 5 stele> spune primarul de Sânmartin Cristian Laza.