Bogdan Pîrlog s-a înscris la concursurile pentru conducerea Parchetului General și a DIICOT. Procurorul, sancționat în repetate rânduri

O neconcordanță din Legea 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, actul normativ pe baza căruia sunt numiți procurorii-șefi ai marilor parchete, arată că accesul la o funcție de conducere la vârful unui parchet este permis chiar și în prezența unor sancțiuni disciplinare, în timp ce candidatura la funcții de nivel inferior din structurile de parchet este condiționată de lipsa unor astfel de sancțiuni active.

Procurorul militar Bogdan Pîrlog, de la Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București, s-a înscris astăzi, în ultimul moment, pentru conducerea Parchetului General și a DIICOT. El este singurul procuror care a candidat simultan pentru două funcții de șef de parchet diferite.

Pîrlog, lider al Asociației „Inițiativa pentru Justiție”, este procurorul care a participat la reuniunea Comitetului de analiză și revizuire a legislației în domeniul justiției, constituit de premierul Ilie Bolojan la Guvern, consultări la care n-au fost invitate nici PG și nici DNA.

În plus, procurorul militar Bogdan-Ciprian Pîrlog a fost sancționat disciplinar de mai multe ori. Ultima dată când Pîrlog a fost sancționat a fost în ianuarie 2026, când Înalta Curte a respins ca nefondat recursul procurorului și a menținut decizia CSM din iunie 2025, prin care i-a fost redus salariul cu 10% timp de trei luni, pentru nerespectarea unui ordin al procurorului ierarhic superior.

Sancțiunea aplicată lui Pîrlog în ianuarie este definitivă și se adaugă altor 19 sancțiuni disciplinare primite anterior.

„Abaterile disciplinare reținute au vizat faptul că domnul procuror a emis un ordin prin care a dispus să nu fie respectat ordinul emis de procurorul ierarhic superior, respectiv de Procurorul general al Parchetului militar de pe lângă Curtea de Apel, încălcând astfel dispozițiile legale în materie administrativă, principiul organizării ierarhice a parchetelor și caracterul executoriu al unui act administrativ aflat în vigoare”, a transmis Curtea Supremă.

Procurorii care conduc marile parchete sunt numiți în funcții pe baza criteriilor prevăzute în statutul judecătorilor și procurorilor, stabilit prin Legea 303/2022.

Deși legea, în forma actuală, nu stabilește în mod explicit lipsa sancțiunilor disciplinare drept criteriu de înscriere pentru conducerea marilor parchete, un procuror sancționat disciplinar propus de ministrul Justiției ar avea nevoie de avizul consultativ al Secției pentru procurori din CSM, aceeași structură care a dispus sancționarea procurorului Bogdan-Ciprian Pîrlog.

Implicat în dosarul 10 august, Bogdan Pîrlog este procurorul care a discutat la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan despre „găștile din Justiție”.

De asemenea, Bogdan Pîrlog a fost dat afară din Afganistan de șeful de atunci al Misiunii EUPOL din Kabul, în urma unor scandaluri repetate. „Recomand repatrierea sa. Dacă este posibil, cu efect imediat”, a scris Karl Akhe Roghe, care a cerut autorităților române „repatrierea cu efect imediat” a lui Pîrlog.