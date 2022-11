Boala fără leac, care face ravagii în România. Cei care suferă se ascund din cauza rușinii

Bolnavii se tem să nu fie marginalizați

În România sunt aproximativ 70.000 de oameni cu Parkinson şi peste 20.000 cu scleroză multiplă. În același timp, alte statistici arată că există peste 600 de tipuri diferite de afecțiuni neurologice care afectează anual milioane de pacienți. Cu toate acestea, marginalizarea este un fenomen care se întâmplă frecvent.

Un exemplu în acest sens sunt Cătălin și Adriana Țoțan. Cei doi s-au întâlnit la Asociația Mai puternici decât boala Parkinson. Ei au mărturisit că cea mai mare problemă cu care se confruntă este izolarea socială. „Suntem cam marginalizați. Sunt momente în care nu pot să mă mișc, dar privesc boala ca pe un dar de la Dumnezeu și o duc cu demnitate”, a mărturisit Adriana. În același timp, Cătălin a adăugat că de-a lungul timpului s-a simțit izolat de familie și prieteni.

În plus, Simona Tănase, care a fost diagnosticată cu scleroză multiplă, a povestit că prietenii ei când au auzit de ce boală suferă au decis să se îndepărteze de ea. „Noi nu suntem nicăieri încadrați. Nu suntem nicăieri primiți. Niciun centru, inclusiv particular, nu primește pacienții ca noi pentru că nu am împlinit încă 65 de ani”, a mărturisit Simona pentru Antena 3 CNN.