Neurologii avertizează: COVID-19 poate lăsa urme adânci la nivelul creierului

România se află în fața celui de-al șaselea val de coronavirus. Profesorul doctor Vlad Ciurea a afirmat că este o boală care poate lăsa urme neașteptate asupra creierului. Totuși, există modalități prin care oamenii se pot detașa de această presiune, notează Antena 3.

”Sunt trei răspunsuri. În primul rând, am să dau răspunsul pe persoana mea: trebuie să rezistăm în fața acestui lucru. Trebuie. Michelangelo a zis dacă Dumnezeu ne-a făcut, nu ne va părăsi. În al doilea rând, ca să fim sănătoși trebuie să urmăm sfaturile specialiștilor, nu ale politicienilor. Și în al treilea rând, în apropierea noastră se află niște înțelepți, poporul din Israel. Ei sunt supuși asemenea unui atac și au și alte probleme. Și ei trebuie să se apere. Ce fac ei să copiem și noi, cred că nu sunt proști”.

Recomandările lui Vlad Ciurea

Neurochirurgul Vlad Ciurea a sfătuit lumea să urmărească ce fac cei din Israel „pentru că au mai multă experiență și au doctori foarte buni și informații foarte bune, iar informația ajunge mai repede la dânșii decât la noi”.

Recomandarea medicului vine după ce el a mărturisit că a văzut la oameni, în ultimii doi ani, efecte ale virusului Sars CoV-2 asupra creierului pe care nu credea că le va vedea vreodată. ”Formidabile efecte și multe, multe. Vă și sperii dacă vă spun: neuropatii, tremur al mâinilor, probleme cu gust și miros permanente, tulburări vizuale, tulburări de echilibru, stare de stres permanent, atac de panică, insomnii rebele”.

Efectele virusului la nivelul creierului

Neurochirurgul a mai atras atenția asupra bolilor pe care le-a întâlnit la pacienți în ultimii doi ani. „Sunt oameni care se trezeau noaptea și aveau gânduri… nu vreau să sperii pe nimeni. La fel, persoane care aveau un început de boală gravă, de Parkinson în debut, de exemplu, când a venit valul i-a lovit în plin și boala s-a declanșat”.

În plus, el a fost chestionat dacă a reușit să-și formeze o părere referitoare la virus și de ce afectează el atât de multe organe. Răspunsul lui a fost că ideea nu este a lui, dar o susține. ”Nu este ideea mea, ea aparține domnului academician Victor Voicu, președintele secției Medicale de la Academie, care a și scris un articol. Ne-a cooptat pe mai mulți medici și am scris fiecare partea noastră. El a spus că este o boală pe epitelii, toate epiteliile sunt afectate: și vasculare, și cerebrale, și stomacale, și pulmonare, acolo este boala. Lupta este alta: mai bine prevenim decât s-o avem”.