În preajma unei reuniuni la nivel înalt în Orientul Mijlociu, SUA avertizează că Iranul intenționează să vândă Rusiei drone de atac

Sîmbătă, consilierul american pentru probleme de securitate națională, Jake Sullivan, a dezvăluit că Iranul se pregătește să vândă Rusiei sute de drone de atac, această declarație fiind facută în timp ce președintele Joe Biden se afla în Arabia Saudită pentru a participa la un summit pe tema Orientului Mijlociu, la care o serie de lideri caută să colaboreze pentru a lupta împotriva Republicii islamice, notează The Times of Israel

Deținem informații din care reise că guvernul iranian se pregătește să ofere Rusiei câteva sute de drone, inclusiv dintre cele care au la bord armament, a subliniat Sullivan într-o declarație, Casa Albă estimând că, pe data de 8 iunie și pe data de 5 iulie, două delegații ruse au vizitat baza iraniană Kashan pentru a vedea tehnologia legată de drone.

Casa Albă a dat totodată publicității trei fotografii cu drone Shahed 191 și Shahed 129, capabile să aibă la bord rachete de înaltă precizie. Fotografiile prin satelit prezintă totodată drone care zburau în perioada când delegația rusă se afla acolo.

Ucraina a apelat la drone armate în lupta sa împotriva ocupanților ruși, dar până acum, rușii nu făcuseră o prioritate din achiziționarea lor.

Anunțul serviciilor de informații americane, prezentat pentru prima oară de CNN, a făcut ca Iranul să respingă prompt informația.

Vineri, într-o conveersație telefonică avută cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, ministrul iranian de externe, Hossein Amirabdollahian, a respins informațiile potrivit cărora țara sa ar exporta drone iraniene în Rusia, calificându-le ca fiind „nefondate”.

Eforturile Iranului de a semăna teroare pe calea aerului

„Acest gen de informații, lansate în paralel cu vizita lui Biden în Palestina ocupată sau în Israel, urmăresc un obiectiv politic”, se arată pe pagina web a Ministerului iranian de Externe, care îl citează pe Amirabdollahian. „Ne opunem oricărui demers care ar putea duce la continuarea și intensificarea unor conflicte”.

Anterior, Statele Unite și Israelul au acuzat Republica Islamică de faptul că apelează la drone și la rachete ca să atace vase din zona Golfului Persic care au vreo legătură cu SUA sau cu Israelul.

În luna septembrie a anului trecut, ministrul (israelian) al apărării, Benny Gantz, a dezvăluit baza aeriană Kashan și a spus că ea este folosită de apropiați ai Teheranului din regiune ca să opereze drone perfecționate. Potrivit declarațiilor lui Gantz, baza cu drone se află la nord de Isfahan, un oraș din centrul Iranului, ea ilustrând “eforturile Iranului de a semăna teroare pe calea aerului în regiune”.

Deși, în ultimele săptămâni, Washingtonul și-a înăsprit retorica și sancțiunile împotriva Iranului, americanii continuă să spună că sunt pregătiți să revină, alături de Iran, la respectarea acordului nuclear multilateral pe care Republica Islaamică a început să-l încalce după ce, în 2018, fostul președinte Donald Trump s-a retras din acord.

Biden a căutat să revină în acordul cunoscut sub inițialele JCPA (Joint Comprehnsive Plan of Action – Planui Complet de Acțiune Comună, n. red.), iar puterile lumii s-au întrunit de mai multe ori în ultimul an pentru a readuce acordul la viață, un acord care prevedeaa o reducere a programului nuclear iranian în schimbul ridicării sancțiunilor. Dar, în ultimele luni, perspectiva unui acord s-a diminuat, Casa Albă respingând o pretenție-cheie a iranienilor, respectiv, scoaterea Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) de pe ‘lista neagră’ (a organizațiilor teroriste, n. red.)

Articol de Jacob Magid

Traducerea: Alexandru Danga/adanga/czaharia