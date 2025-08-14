Social Biletele de avion, mai ieftine cu 14% de Sfânta Maria. Destinațiile preferate de români







În minivacanța de Sfânta Maria tot mai mulți turiști români aleg să călătorească spre marile orașe europene, potrivit unei analize realizate de platforma de turism Vola.ro. Biletele de avion sunt la 164 de euro, în scădere cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Printre cele mai căutate destinații se numără Paris, Roma, Milano, Bruxelles și Londra, orașe care se mențin în topul preferințelor românilor pentru vacanțele scurte. De asemenea, zboruri dus-întors spre destinații precum Manchester, Viena, Nuremberg, Memmingen sau Cracovia pot fi achiziționate cu mai puțin de 60 de euro.

Potrivit reprezentanților Vola.ro, turiștii sunt mai atenți la bugetul alocat călătoriilor, în contextul noilor măsuri fiscale și al creșterii TVA. Aceștia analizează din timp ofertele disponibile și compară opțiunile pentru a beneficia de cele mai avantajoase tarife.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică confirmă această tendință: în intervalul iulie 2024 – iulie 2025, prețurile pentru transportul aerian au înregistrat o scădere de 9,75%. Această evoluție face ca zborurile să fie mai accesibile, contribuind la menținerea interesului pentru destinațiile europene populare în perioada sărbătorii de Sfânta Maria.

Chiar și în perioada aglomerată a verii, turiștii români pot găsi variante de zbor convenabile către destinații europene populare. Orașe precum Manchester, Roma, Viena, Milano, Nuremberg, Memmingen sau Cracovia pot fi vizitate cu mai puțin de 60 de euro pentru un bilet dus-întors, potrivit informațiilor analizate recent.

Datele furnizate de agenția de turism Vola indică faptul că o treime dintre rezervări sunt efectuate cu aproximativ 30 până la 60 de zile înainte de plecare. Acest comportament evidențiază o tendință clară de planificare anticipată, mai ales în contextul mini-vacanței de Sfânta Maria, din 15 august.

Pentru această perioadă, cele mai populare destinații rămân marile capitale europene și centre culturale consacrate, precum Paris, Roma, Milano, Bruxelles și Londra – orașe preferate în mod constant pentru escapadele de tip city break. La nivel de țări, turiștii români continuă să opteze pentru Italia, Spania, Germania, Franța și Grecia.

Reprezentanții companiei explică această preferință prin familiaritatea călătorilor cu aceste destinații, fie din punct de vedere cultural, culinar sau al infrastructurii turistice dezvoltate.

Prețul mediu al unui bilet de avion s-a redus substanțial, iar pentru zborurile dus-întors se mențin sub pragul de 60 de euro. Pe lângă diminuarea prețurilor, se remarcă și o scădere a interesului pentru serviciile opționale. Comparativ cu anul 2024, cererile pentru bagaje de mână au scăzut cu 6%, iar cele pentru bagaje de cală au înregistrat un declin de 18%.

Vola, liderul pieței de rezervări online de bilete de avion din România, este activă și în piețele din Polonia, Bulgaria și Republica Moldova. Compania a fost fondată în anul 2007. În 2024, fondul de investiții Resource Partners – unul dintre principalii administratori de capital privat din Europa Centrală și de Est – a achiziționat o participație de 80% în cadrul grupului ITH, informează vola.ro.