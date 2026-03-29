Bilanț tragic în urma unui incendiu. Trei persoane și-au pierdut viața și alte zeci sunt rănite

Un incendiu izbucnit în seara zilei de 28 martie într-o clădire din orașul Taiyuan, capitala provinciei Shanxi, din Republica Populară Chineză s-a soldat cu pierderi de vieți omenești și numeroase persoane rănite, potrivit informațiilor transmise de Xinhua News Agency, potrivit globalchinadaily.com.

Incidentul a mobilizat rapid echipele de intervenție, iar autoritățile locale au demarat operațiuni de salvare și acordare a primului ajutor pentru victime.

Conform datelor preliminare, incendiul a izbucnit la nivelul fațadei exterioare a unei clădiri situate pe strada Qinxian, într-o zonă urbană din Taiyuan. Flăcările s-au extins rapid, afectând structura exterioară și provocând panică în rândul celor aflați în apropiere.

Autoritățile au confirmat că incendiul a fost stins, însă nu au oferit, până în acest moment, detalii suplimentare privind cauza izbucnirii acestuia.

În urma incendiului, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 23 au fost rănite. Dintre răniți, nouă se află în stare gravă și primesc îngrijiri medicale în unități spitalicești din zonă.

Surse oficiale au precizat că „toate persoanele rănite, inclusiv cele nouă aflate în stare gravă, au fost transportate la spital pentru tratament”. Echipajele medicale au intervenit rapid la fața locului, acordând primul ajutor victimelor înainte de transportul acestora.

La locul incidentului au fost mobilizate echipe de pompieri, polițiști și alți membri ai serviciilor de urgență, care continuă operațiunile de căutare și salvare. Acțiunile vizează identificarea eventualelor persoane rămase în interiorul clădirii și asigurarea zonei afectate.

Autoritățile locale au instituit măsuri de siguranță în zonă și au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care a izbucnit incendiul.

Deși incendiul a fost stins, intervențiile continuă pentru eliminarea oricăror riscuri suplimentare și pentru stabilirea cauzelor producerii incidentului. Până la acest moment, nu au fost comunicate informații oficiale privind eventuale defecțiuni tehnice sau alte elemente care ar fi putut declanșa focul.

Cazul rămâne în atenția autorităților din Taiyuan, iar ancheta este în desfășurare.