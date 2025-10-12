Bijuteria arhitecturală din inima Ardeal, visul împlinit al mitropolitului Andrei Șaguna. Mii de oameni o vizitează săptămânal

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu este una dintre cele mai frumoase clădiri din Transilvania, inclusă pe lista monumentelor istorice în anul 2014. Ridicată în centrul orașului, catedrala este loc de rugăciune, pelerinaj și simbol al unității credinței ortodoxe din Ardeal. Cu o istorie de peste un secol, lăcașul a fost visul mitropolitului Andrei Șaguna, împlinit prin munca și credința urmașilor săi. Situată vizavi de Facultatea de Teologie Andrei Șaguna, catedrala este locul în care viitorii preoți se roagă și aprofundează tainele acestei misiuni.

Ideea ridicării unei catedrale ortodoxe la Sibiu i-a aparținut mitropolitului Andrei Șaguna, care, în 1850, a propus oficial construcția acesteia. În 1857, împăratul Franz Josef I a aprobat colecta pentru edificarea lăcașului și a contribuit personal cu 1.000 de galbeni. Până la moartea mitropolitului, în 1873, s-au strâns peste 51.000 de florini, însă proiectul a fost întârziat ani la rând din cauza disputelor legate de amplasament.

Abia în 1897, Sinodul Arhiepiscopal de la Sibiu a redeschis discuția privind construcția. Sub conducerea mitropolitului Ioan Mețianu, a fost organizat un concurs internațional de proiecte, la care au participat 31 de arhitecți. A fost ales planul realizat de Joseph Kammer și Virgil Nagy, profesori la Politehnica din Budapesta, care s-au inspirat din măreția Catedralei „Sfânta Sofia” din Constantinopol.

Piatra de temelie a fost pusă la 5 august 1902, iar lucrările au fost finalizate în 1904. Catedrala a fost sfințită la 30 aprilie 1906, în prezența mitropolitului Ioan Mețianu, a episcopului Ioan Papp și a istoricului Nicolae Iorga.

Catedrala din Sibiu este o replică la scară mai mică a Catedralei „Sfânta Sofia”. Fațada alternează rânduri de cărămidă galbenă și roșie, iar intrarea principală este decorată cu mozaicuri realizate la München. În interior se remarcă cupola monumentală, pictura în frescă semnată de Octavian Smighelschi și mobilierul sculptat în lemn de tei aurit, realizat la București.

Sub cupolă atârnă un candelabru impunător, aurit, cu 76 de becuri, confecționat la Viena, iar chivotul de pe masa altarului – o miniatură a catedralei – este lucrat din metal aurit în Württemberg.

De-a lungul timpului, catedrala a fost vizitată de personalități importante, printre care regele Ferdinand, regina Maria, principesa Ileana, istoricul Nicolae Iorga și patriarhul Alexei al Moscovei. În anul 2011, aici a avut loc canonizarea Sfântului Andrei Șaguna, un moment istoric pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română.

Catedrala „Sfânta Treime” este nu doar un monument al credinței, ci și o capodoperă arhitecturală care unește influențele bizantine, românești și europene. Cu o înălțime de 45 de metri, domină centrul Sibiului, fiind un reper spiritual pentru întreaga Transilvanie.

După mai bine de 118 ani, catedrala rămâne un simbol al credinței și identității românești. În anii 2006–2007, pictura a fost restaurată, iar vitraliile au fost refăcute, încheind astfel un nou capitol din istoria acestui lăcaș de cult.

În prezent, Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” nu este doar un loc de rugăciune, ci și o mărturie vie a viziunii mitropolitului Andrei Șaguna – aceea de a clădi o biserică mare pentru sufletele ardelenilor, o bijuterie care strălucește și astăzi în inima Sibiului.