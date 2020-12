Bianca Drăgușanu a dorit să pună capăt despre presupusa relaţie cu milionarul turc Cengiz Şıklaroğlu

Însă nu i-a ieșit, bărbatul afirmând că are sentimente pentru fosta asistentă TV, însă nu dorește să grăbească modul în care decurg lucrurile.

”Ne-am cunoscut pe instagram. Cred că acum un an mi-a scris, dar eu eram căsătorită. Şi mi-a verificat profilul şi a văzut că sunt căsătorită, deci nu am răspuns”, a povestit Bianca Drăguşanu.

„Când Bianca a venit aici i-am zis că o ştiu pentru că ţi-am trimis un mesaj anul trecut, dar apoi am şters mesajul pentru că am văzut că este căsătorită. Apoi mi-a zis că da, că este căsătorită”, a spus, de asemenea, milionarul turc.

Cum se alintă Bianca Drăgușanu cu Cengiz Siklaroglu

”Avem nevoie de timp. Orice bărbat şi-ar dori-o pe Bianca. Este ceva normal. Dar acum nu am timp pentru că trebuie să muncesc. Şi mai am şi alte probleme: nu pot ieşi. Stau numai în Istanbul. Nu pot veni în România. Nu pot ieşi de aici. Cred că Bianca s-ar plictisi de mine. Şi poate după două luni ar spune că vrea să meargă la petreceri, iar eu nu pot să merg şi mi-ar spune că nu mă mai vrea.

Bianca este foarte diferită. Viaţa mea este atât de diferită… Poate că ea ar vrea, poate că eu aş vrea să fie ceva între noi, dar viaţa mea… Începe o perioadă grea pentru mine pentru că abia am ieşit din închisoare, acum 4 luni şi să am o relaţie este foarte greu pentru mine”, a mai declarat Cengiz Şıklaroğlu.

Bianca Drăgușanu: „Nu am avut nicio aventură”

”Nu am avut nicio aventură. Suntem doar prieteni. Le-am spus tuturor, dar nu m-au crezut. Şi avem această frază cu „baby are you lost?” (nr. „iubire, te-ai pierdut?”) pentru că atunci când am venit prima dată aici, m-am pierdut. Eram în taxi, şi el a trimis o maşină după mine. Nu am aşteptat maşina şi am plecat de la hotel cu 5 minute înainte. El a trimis maşina, iar eu am plecat. Şi m-a sunat: „Bună, baby, unde eşti? Maşina este în faţa hotelului tău.”, iar eu am spus: „Nu ştiu unde mă aflu, cred că m-am pierdut.” Şi mi-a spus cuvintele astea magice: „Te-ai pierdut, baby girl?”, a povestit Bianca clarificând pentru totdeauna relaţia despre ei, subliniind că sunt doar prieteni.