După cinci ani de relație, Lidia Buble și Răzvan Simion, coprezentatorul emisiunii „Neața cu Răzvan și Dani”, au intrat în pandemie mai îndrăgostiți ca niciodată și au ieșit din Starea de urgență separat. Sunt aproape patru luni de când s-au despărțit. Răzvan a suferit. A spus că iubita lui nu mai era fericită alături de el. Între timp au apărut imagini cu Lidia și fratele Elenei Gheorghe, celebru fotbalist, în ipostaze tandre. Pozele datau din perioada în care Lidia era încă iubita lui Răzvan.

Recent, Lidia a făcut o mărturisire interesantă. „Divorțul este OK. Despărțirea este OK. Să o iei de la capăt este OK. Să treci peste este OK. Ce nu este OK este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat”, se arată în mesajul postat de Lidia Buble pe pagina sa de Instagram.

