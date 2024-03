Sport Bernadette Szocs s-a calificat în sferturi la WTT Champions. Românca vrea în semifinale







Bernadette Szocs (clasată pe locul 9 mondial) a învins-o pe sportiva Adriana Diaz (Puerto Rico), ocupanta locului 10 în clasamentul mondial, vineri, la competiția WTT Champions Incheon 2024, desfășurată în Coreea de Sud.

Bernadette a păstrat un ritm rapid pe tot parcursul celor trei seturi, dominând cu 3-0 (11-5, 11-3, 11-5) și obținând calificarea în sferturile de finală.

La încheierea meciului, românca s-a declarat mulțumită de performanța sa și a discutat despre următoarea adversară, Miwa Harimoto (Japonia) sau Chen Meng (China).

„Sunt foarte fericită pentru prestaţia mea de azi, pot spune că am jucat mai bine decât în primul meci. Nu vreau să mă opresc aici, vreau să mă calific în semifinale, pentru că nu e prima dată când joc în sferturi, iar acum visul e să joc în semifinale. Meciul următor va fi greu, cu Chen Meng am jucat de multe ori, am pierdut, am şi câştigat cu ea. Cu Harimoto nu am mai jucat până acum, dar dacă joc precum azi poate fi un rezultat mare”, a spus Bernadette Szocs, după a doua victorie din Coreea de Sud, anunţă Federaţia Română de Tenis de Masă.

Pe de altă parte, Elizabeta Samara a fost eliminată în faza optimilor de finală a competiției din Coreea de Sud, în confruntarea cu campioana mondială cu echipa Chinei, Wang Yidi. Elizabeta Samara nu a reușit să se califice în sferturile de finală, pierzând cu scorul de 1-3 (4-11, 12-10, 11-13, 2-11) în fața sportivei din China.

Bernadette Szocs, pentru prima dată în top 10 mondial

Bernadette Szocs a reușit să intre pentru prima dată în topul mondial al celor mai bune 10 jucătoare, însă sportiva din România nu se mulțumește doar cu atât. În vârstă de 28 de ani și născută la Târgu Mureș, Bernadette a declarat că își propune să urce și mai sus în ierarhia mondială, vizând să ajungă în rândul primelor 5 jucătoare ale lumii.

„Sunt mândră, pentru că a fost visul meu să fiu în top 10 mondial. Țintesc top 5, pas cu pas sunt mai aproape de acest vis și acum mă concentrez pe turneele următoare, pentru că vreau să ajung în top 5 și, desigur, să câștig medalia olimpică”, a declarat Bernadette Szocs, potrivit Federației Române de Tenis de Masă.

Szocs a câștigat și aurul olimpic în 2023

Berni a obținut medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2023, în urma unei finale disputate cu Xiaoxin Yang, care s-a întins pe parcursul a 7 seturi pentru a stabili învingătoarea.

„Am știut că trebuie să lupt până în ultimul moment. Nici când eram condusă cu 3-1, nu mi-am permis să renunț. La 3-1, m-am împins să joc mai agresiv.

Mi-am spus să nu mă gândesc că sunt condusă și am jucat ca și cum ar fi 0-0. O știam foarte bine pe Yang, a fost colega mea de club timp de patru ani și m-a învins în fiecare meci pe care l-am jucat.

Acum am simțit că acesta este turneul meu. Visul meu s-a împlinit. Această medalie mi-a sporit încrederea în forțele mele”, a mai spus Bernadette Szocs.