Sportul românesc, situație dramatică. Avertisment de la Elisabeta Lipă

Elisabeta Lipă a subliniat că anul acesta a arătat starea sportului românesc, urmând unui 2022 cu rezultate foarte bune. Aceasta a evidențiat disciplinele care au avut performanțe notabile și pe care ne putem baza la Jocurile Olimpice de anul viitor.

Cu doar șapte medalii câștigate la Campionatele Mondiale, unde se întâlnesc sportivi de valoare din întreaga lume, anul acesta a oferit o perspectivă importantă pentru pregătirile olimpice ale României în viitor.

Elisabeta Lipă, despre performanțele slabe ale României în sport

„Faţă de 2022 e clar că în 2023 sportul românesc este în regres. Anul acesta când toate ţările au aruncat în luptă tot ce au avut mai bun pe linie de sport, iată că ne-am trezit la realitate, avem șapte medalii la Mondiale. De la aceste șapte medalii plecăm şi vedem ce mai putem construi până la Jocurile Olimpice de la Paris. Deşi timpul este foarte, foarte scurt”, a menţionat preşedinta ANS.

Elisabeta Lipă a menționat că dificultățile întâmpinate la nivelul Ministerului Sportului, care a fost restructurat și transformat în Agenția Națională pentru Sport din luna iunie, au fost considerabile. Ea a dezvăluit că a fost necesar un interval de cinci luni pentru a soluționa aceste probleme.

Ea spune că deși anul 2023 a fost început cu cel mai mare buget din istorie Ministerului Sporturilor, banii s-au cheltuit rapid, în primele trei luni.

„Au fost datorii mari, în sensul în care salariile au fost asigurate jumătate de an, după care când au apărut să curgă solicitările banii au fost rostogoliţi, aşa, de la un trimestru la altul pentru a asigura plăţile la zi după care nu s-a mai putut face nimic.

Şi atunci am beneficiat de sprijinul premierului. În sensul în care am avut un fond de rezervă pe activitate sportivă la cluburi şi federaţii.

Pentru că în iunie când am venit eu federaţiile şi cluburile îmi predau cheile. Iar ulterior, am avut un alt fond de rezervă pe salarii şi am asigurat salariile până la finalul anului”, a adăugat ea.

Jocurile Olimpice de la Paris, o prioritate

Președinta ANS a evidențiat că premierea sportivilor va avea loc la începutul anului viitor, însă nu în întregime.

Elisabeta Lipă a mai spus că în 2024, Agenția Națională pentru Sport își propune să sprijine în mod deosebit, în prima parte a anului, federațiile olimpice aflate în pregătire pentru Jocurile Olimpice de la Paris.

„Obiectivele Agenţiei Naţionale pentru Sport în noul an sunt foarte clare, să putem susţine în primul rând federaţiile olimpice pentru a se prezenta cât mai onorabil la Jocurile Olimpice, pentru că obiectivul ANS nu este să cucerească medalii, federaţiile şi-au fixat ca obiective medalii.

La Forumul Olimpic pe care l-am avut recent, federaţiile şi-au asumat câştigarea a 13 medalii la Paris. Deci dacă acest lucru se şi întâmplă în realitate, să dea Dumnezeu să se întâmple, atunci vom scăpa de acel loc 45-46 pe care ne situăm (n.r. – în clasamentul pe naţiuni de la JO de la Tokyo).

La ora actuală avem 61 de sportivi calificaţi la Paris, dar mai sunt alţii care continuă calificările. Cu siguranţă însă că fără să avem o echipă de jocuri sportive delegaţia României nu va fi foarte mare la Paris. Dar eu îmi doresc să fie valoroasă. Degeaba numeric stai bine, dacă valoric nu e ce trebuie”, a spus Lipă.

În legătură cu bugetul pentru anul viitor, Elisabeta Lipă a indicat că federațiile care nu au reușit să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris vor simți o ajustare în finanțare.

Cei mai buni sportivi ai anului 2023, în viziunea Elisabetei Lipă

Președinta ANS a făcut și clasamentul celor mai buni sportivi din 2023, în frunte fiind echipajul de canotaj format din Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar. Acestea au fost neînvinse de 26 de curse consecutive la dublu vâsle, şi echipajul de 8+1, care a reeditat performanţa din 2022.

Canotajul are două titluri mondiale și europene.

Următorul în clasamentul alcătuit de Elisabeta Lipă este Cătălin Chirilă. El a obținut medalia de argint în proba olimpică de 1.000 m la canoe simplu. Mai mult, el are un mare potențial la Jocurile Olimpice de la Paris.

„La fel şi Bernadette Szocs a avut rezultate foarte bune la tenis de masă, ca şi David Popovici, de la care avem mari aşteptări. Oricum, ceea ce ne dorim toţi este ca anul viitor să avem atâtea rezultate bune încât să ne fie foarte, foarte greu să întocmim la final un clasament al celor mai buni sportivi”, a precizat Elisabeta Lipă într-un interviu pentru Agerpres.

În cursul anului preolimpic 2023, România a obținut șapte medalii la Campionatele Mondiale, distribuite astfel: cinci la canotaj, una la canoe și una la haltere.

Competițiile mondiale desfășurate în anul preolimpic reprezintă pentru majoritatea disciplinelor sportive ultimul pas semnificativ înainte de participarea la Jocurile Olimpice.