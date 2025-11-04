BERD a preluat o participație minoritară din producătorul de mezeluri Cris-Tim

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a preluat o participație minoritară la producătorul român de carne și mâncăruri gata preparate Cris-Tim, potrivit unui comunicat al instituției internaționale.

Investiția de 13,1 milioane de euro, echivalentă cu 66,6 milioane de lei, a fost realizată în oferta publică inițială (IPO), iar pachetul cumpărat de BERD depășește ușor 5% din acțiunile companiei.

Veniturile obținute din IPO vor fi folosite pentru programul de investiții al companiei, susținând extinderea și modernizarea unităților de producție, consolidarea poziției pe segmentele de carne procesată și mâncăruri gata preparate, precum și achizițiile selective menite să întărească prezența pe piață.

BERD estimează că IPO-ul va avea un efect demonstrativ pentru alți potențiali emitenți interesați de listarea la Bursa de Valori București. Cris-Tim este primul producător de alimente listat la Bursa de Valori București, ceea ce extinde posibilitățile de diversificare a investițiilor și poate încuraja alte companii antreprenoriale românești să urmeze același drum.

Înainte de listare, BERD a lucrat cu compania pentru a-i întări guvernanța corporativă. De asemenea, instituția a colaborat cu Bursa de Valori București la actualizarea codului de guvernanță corporativă, astfel încât acesta să fie aliniat la noile reglementări, la cele mai bune practici internaționale și la prioritățile actuale ale pieței.

Ca unul dintre principalii investitori din România și din Europa Centrală și de Est, BERD are poziția necesară pentru a sprijini planurile companiei de dezvoltare și creștere a competitivității.

Înființată în 1992, Cris-Tim Family Holding S.A. este o companie românească specializată în procesarea cărnii, lider pe piața națională atât în segmentul mezelurilor, cât și al mâncărurilor gata preparate.

BERD este prezentă în România din 1991 și a investit până acum peste 12 miliarde de euro în 576 de proiecte, majoritatea derulate în sectorul privat.