Politica Becali, scenariu neașteptat despre înlocuitorul lui Georgescu







Alegerile prezidențiale din mai ar putea avea un reprezentant al aripii suveraniste în persoana lui George Simion, președintele AUR. Gigi Becali a confirmat această posibilitate într-o serie de declarații făcute în Parlament. O altă variantă vehiculată este candidatura sociologului Dan Dungaciu, în cazul în care acesta ar fi susținut de tabăra lui Călin Georgescu.

Becali: „George Simion intră sigur în turul 2”

Becali a menționat că decizia finală depinde de înțelegerile dintre George Simion și Călin Georgescu. „Dacă se înțeleg să-l susțină pe Dungaciu... să vedem, poate va fi nevoie să candideze amândoi. Nu se știe.”

În ceea ce privește poziția sa în AUR, Becali a clarificat că nu intenționează să părăsească partidul: „Nu am niciun fel de problemă, mă înțeleg foarte bine cu președintele partidului. Am avut o înțelegere cu George Simion, pe care-l consider stăpânul acestui partid. Am zis: «Dacă afectez partidul, spune-mi și mâine plec». Chiar el spune: «Nea Gigi, nu mă afectează cu nimic la partid, chiar îmi este favorabil».”

Becali a subliniat că Simion are șanse mari să ajungă în turul doi: „Eu cred că intră sigur în turul 2. Nu îi va lua toți votanții lui Georgescu, dar intră sigur. Nu știm, însă, dacă-l bate pe competitor.”

Planul coaliției pentru turul 2: Antonescu vs. Ponta?

Patronul FCSB consideră că strategia coaliției de guvernare (PSD-PNL-UDMR) este să promoveze în turul 2 un duel între Crin Antonescu și Victor Ponta. „Ce văd acum este intenția să intre în turul 2 Antonescu cu Ponta. Cred că asta e intenția, din moment ce mi-a spus Florin Simion de la Partidul Alianța Național Creștină că i s-a propus să candideze și el, ca să se confunde numele cu George Simion.”

Becali sugerează că această strategie are scopul de a împiedica accederea lui Simion în turul doi: „Înseamnă că asta vor, Ponta cu Antonescu în turul 2.”

În condițiile actuale, tabăra suveranistă pare să caute o strategie comună pentru a avea un candidat puternic, fie că acesta va fi George Simion, Dan Dungaciu sau un alt lider din zona naționalistă.