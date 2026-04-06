Bătaie cu macete și cuțite în Sectorul 5. Zece persoane au fost arestate preventiv

Poliția. Sursă foto: Facebook
Zece persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, iar o altă persoană a fost plasată în arest la domiciliu, după o încăierare violentă petrecută sâmbătă, 4 aprilie 2026, în Sectorul 5 al Capitalei. Incidentul a avut loc în plină stradă, între două grupuri care s-au atacat cu macete, cuțite și bâte, iar mai multe persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale, anunță Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

La data de 5 aprilie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București a sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile în cazul a 16 inculpați. Instanța a admis parțial solicitarea formulată de procurori.

În urma deciziei, zece dintre inculpați au fost arestați preventiv, iar pentru o inculpată a fost dispusă măsura arestului la domiciliu. În ceea ce îi privește pe ceilalți cinci inculpați, procurorii au propus arestarea preventivă în lipsă, existând suspiciuni că aceștia încearcă să se sustragă cercetărilor, însă cererea nu a fost soluționată până la acest moment.

Tot în cursul zilei de 5 aprilie, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunile de încăierare și tulburare a ordinii și liniștii publice.

Filmul crimei, constituit de femeia care i-a luat viața medicului din București
Ce mesaj a transmis Nicușor Dan de Ziua Internațională a Romilor. Apel făcut de președintele României
Poliția. Sursă foto: Facebook

Cum s-a derulat conflictul din Sectorul 5

Potrivit datelor din anchetă, incidentul s-a produs în jurul orei 13:50, pe o stradă din Sectorul 5, unde două grupuri s-au confruntat violent. Un prim grup, format din șapte inculpați, a intrat în conflict cu un al doilea grup, alcătuit din zece persoane și încă un participant neidentificat.

Cele două tabere s-au agresat reciproc folosind obiecte periculoase, precum cuțite, macete și bâte. Din cauza haosului creat în timpul altercației, nu au putut fi stabilite acțiunile exacte ale fiecărei persoane implicate.

„O parte dintre combatanţi au suferit leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare cel mult 35 de zile de îngriji medicale, şi astfel au tulburat grav ordinea şi liniştea publică locatarilor imobilelor învecinate şi a trecătorilor”, adaugă sursa citată.

Poliția Sectorului 5 continuă cercetările

Cercetările în acest caz sunt în desfășurare și sunt efectuate de Poliția Sectorului 5 – Secția 19 Poliție, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București.

Anchetatorii încearcă să stabilească toate împrejurările în care a avut loc conflictul, precum și rolul fiecărei persoane implicate în incidentul violent care a tulburat ordinea publică într-o zonă locuită a Capitalei.

19:50 - Filmul crimei, constituit de femeia care i-a luat viața medicului din București
19:39 - Ce mesaj a transmis Nicușor Dan de Ziua Internațională a Romilor. Apel făcut de președintele României
19:27 - Ce le-a transmis Elena Lasconi procurorilor de scandalul pozelor fake cu Victor Ponta și Nicușor Dan
19:20 - Actrița Lisa Kudrow, despre rolul jucat în „Friends”: A fost nevoie de mult efort să-i înțeleg cuvintele
19:11 - Bătaie cu macete și cuțite în Sectorul 5. Zece persoane au fost arestate preventiv
19:00 - Adrian Severin, despre politica externă a României: Nu se mai poate juca la două capete

Adrian Severin, despre politica externă a României: Nu se mai poate juca la două capete
Adrian Severin: Cine a semnat contractul cu Pfizer putea să știe că e o imensă escrocherie
Domnul Bolojan nu înțelege ce spune. Și știe că nu înțelege
