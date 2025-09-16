Economie

Barometrul Antreprenorilor New Money-INSCOP: Situația economiei României față de acum 1 an

Economia României a încetat să mai crească.
Barometrul Antreprenorilor New Money-INSCOP se remarcă drept cea mai extinsă inițiativă de sondare a opiniilor din rândul antreprenorilor din România. Studiul New Money-INSCOP a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de respondenți, oferind o imagine detaliată asupra modului în care mediul de afaceri percepe evoluțiile economice, calitatea serviciilor publice și direcția propriilor afaceri.

Barometrul Antreprenorilor New Money-INSCOP: Situația economiei României față de acum 1 an

La întrebarea privind evoluția economiei românești în ultimul an, doar 0,8% dintre respondenți consideră că situația s-a îmbunătățit semnificativ, în ușoară scădere față de 1% înregistrat în anul anterior.

7,3% dintre opinii indică o ușoară îmbunătățire, marcând un declin față de 12,7% în 2024. Procentul celor care percep că situația a rămas neschimbată este de 16,6%, o creștere ușoară față de 15,8% înregistrat anterior.

Pe de altă parte, 43,1% dintre participanți sunt de părere că economia se află într-o stare mai proastă decât în urmă cu un an, o ușoară scădere față de 44,7% în anul trecut.

31,5% dintre răspunsuri reflectă o percepție și mai pesimistă, indicând o degradare accentuată a situației economice — în scădere față de 44,7% în 2024. Aproximativ 0,7% dintre respondenți nu au exprimat o opinie clară sau nu pot evalua situația.

Așteptări pentru anul următor

În ceea ce privește perspectivele economice pentru următoarele 12 luni, 1,4% dintre antreprenori estimează o îmbunătățire semnificativă a economiei, în creștere față de 0,8% în anul anterior. Un procent de 18,8% consideră că situația economică se va ameliora într-o oarecare măsură, o creștere comparativ cu 13,4% în 2024. În același timp, 15,5% anticipează că economia va rămâne la același nivel, în scădere față de 21,1% înregistrat anterior.

Pe segmentul pesimist, 33,5% dintre respondenți se așteaptă la o înrăutățire a economiei în următorul an, o ușoară scădere față de 35,3% în anul trecut. 27,4% prognozează o deteriorare accentuată, un procent ceva mai ridicat decât cel din 2024 (26,1%). Aproximativ 3,4% nu au putut oferi o estimare clară privind viitorul economic.

Percepția antreprenorilor asupra evoluției dobânzilor bancare: așteptări de creștere în următoarele 12 luni

Un procent tot mai mare de antreprenori anticipează majorări ale dobânzilor la credite în următoarele 12 luni. Conform celor mai recente date, 21,5% dintre respondenți consideră că dobânda va înregistra o creștere semnificativă, în creștere față de 11,6% înregistrat în anul precedent. De asemenea, 45,2% estimează o creștere moderată, comparativ cu 34,8% în 2024.

Pe de altă parte, 14,8% dintre antreprenori cred că nivelul dobânzii va rămâne neschimbat, în timp ce 5,6% se așteaptă la o scădere ușoară, în scădere față de 20% anul trecut. Doar 0,8% prognozează o diminuare accentuată, față de 1,5% în 2024. O proporție de 11,7% dintre respondenți nu au o opinie clară, iar 0,3% nu au oferit un răspuns.

Dobânzile la depozitele bancare ale companiei

Barometrul Antreprenorilor New Money-INSCOP: În ceea ce privește dobânzile oferite pentru depozitele bancare ale firmelor, percepțiile sunt ceva mai echilibrate. Un procent de 5,6% dintre antreprenori estimează o creștere considerabilă în următorul an, ușor peste nivelul de 4,7% raportat anterior. Alți 26,2% anticipează o creștere ușoară, în creștere față de 21,1% în 2024.

Barometrul Antreprenorilor New Money-INSCOP

Sursa foto: Barometrul Antreprenorilor New Money-INSCOP

Totodată, 32,9% consideră că dobânzile vor rămâne stabile, în scădere față de cei 39,1% care susțineau acest scenariu anul trecut. Un procent de 19,3% prevăd o scădere ușoară (aproape similar cu 19,8% anterior), iar 4,5% anticipează o reducere semnificativă, mai mult decât în 2024 (3,2%). Aproximativ 10,7% nu știu cum vor evolua dobânzile, iar 0,8% nu au dorit să răspundă.

Situația financiară a companiilor față de acum un an

Un procent redus dintre antreprenorii români consideră că situația financiară a firmelor lor s-a îmbunătățit semnificativ față de aceeași perioadă a anului trecut. Mai exact, doar 2,7% dintre respondenți apreciază că starea financiară actuală este mult mai bună decât în urmă cu 12 luni, în scădere față de 3,2% înregistrat anul trecut. Alți 20% văd o îmbunătățire moderată, comparativ cu 25,3% în 2024.

În același timp, aproximativ o treime dintre antreprenori (35,5%) afirmă că situația a rămas neschimbată față de anul trecut, un procent ușor mai ridicat decât cel de 33,9% raportat anterior.

Pe de altă parte, tot mai mulți antreprenori resimt o deteriorare: 32,2% spun că starea financiară s-a înrăutățit (față de 27,6% în 2024), iar 8,5% indică o degradare semnificativă (în creștere față de 7% anul trecut). Doar 0,7% nu pot evalua situația, iar 0,3% au ales să nu răspundă.

Așteptări pentru următoarele 12 luni

Doar 3,5% dintre antreprenori estimează că situația financiară a companiei lor se va îmbunătăți considerabil în următoarele 12 luni, în scădere față de 6,3% anul trecut. Alte 22,2% dintre răspunsuri indică o așteptare de îmbunătățire moderată, comparativ cu 32,3% în 2024.

Cei care nu prevăd schimbări semnificative reprezintă 35,6% dintre participanți, un procent ușor mai mic față de 37,3% în anul anterior. Totodată, a crescut numărul celor care anticipează o înrăutățire:

  • 26,4% se așteaptă ca situația financiară a firmei să fie mai slabă, în comparație cu 16,3% în 2024,
  • iar 8,4% prognozează o deteriorare accentuată (față de 5,1% anul trecut).
  • Procentul celor indeciși sau care nu se pot pronunța este de 3,6%, iar 0,4% nu au oferit un răspuns.

Perspectivele angajărilor: mai puține recrutări și o posibilă creștere a concedierilor în următorul an

Intențiile de angajare ale antreprenorilor pentru următoarele 12 luni înregistrează un declin comparativ cu anul precedent. Potrivit unui sondaj recent, doar 13,7% dintre respondenți afirmă că intenționează să recruteze noi angajați, în scădere semnificativă față de 24,4% în 2024.

Majoritatea antreprenorilor (64,4%) declară că vor menține actualul nivel al personalului, un procent relativ stabil comparativ cu cel de anul trecut (62,6%), se arată în Barometrul Antreprenorilor New Money-INSCOP.

Pe de altă parte, 18,5% dintre participanți anticipează reduceri de personal în perioada următoare, aproape dublu față de procentul de 11,1% înregistrat în 2024. Un număr redus de respondenți, 3%, nu au o opinie clară în acest moment, iar 0,5% au ales să nu răspundă la întrebare.

Extinderea activității în ultimele 12 luni, relativ constantă

În ceea ce privește investițiile în dezvoltarea afacerii, puțin peste jumătate dintre antreprenorii chestionați – 54,2% – au declarat că, în ultimul an, au direcționat resurse către extinderea sau diversificarea activităților companiei. Procentul este aproape identic cu cel raportat în 2024, când 55,4% dintre firme au adoptat o strategie similară.

La polul opus, 45,7% dintre antreprenori spun că nu au făcut astfel de investiții în ultimele 12 luni, un procent ușor mai ridicat decât cel din anul anterior (44,4%). Doar 0,1% dintre cei intervievați nu au oferit un răspuns la această întrebare. Datele complete ale acestui sondaj le puteți analiza pe site-ul inscop.ro.

