Economie Deficitul bugetului a crescut uşor, inflația a urcat, leul se depreciază. Analiza CFA România







Deficitul bugetar prognozat pentru anul 2025 este estimat la o medie de 7,6% din PIB, potrivit analiștilor financiari. Față de sondajul anterior, nivelul estimat al deficitului înregistrează o ușoară creștere. În ceea ce privește evoluția economică, estimările de creștere indică o scădere ușoară față de prognoza precedentă. În plus, o parte dintre participanții la sondajul Asociației CFA România nu exclud posibilitatea ca economia națională să intre în recesiune.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică calculat de Asociația CFA România a înregistrat în luna iulie o creștere de 5 puncte, ajungând la 34,9 puncte. De asemenea, rata anticipată a inflației pentru următoarele 12 luni, până în august 2026, a fost estimată la 6,46%, în creștere față de luna anterioară.

În privința cursului valutar, marea majoritate a analiștilor se așteaptă la o depreciere a leului în raport cu euro în următoarele 12 luni. Niciunul dintre participanți nu a indicat o posibilă apreciere a monedei naționale.

Majoritatea respondenților sondajui realizat de Asociația CFA România, respectiv 69%, se așteaptă ca prețurile locuințelor din mediul urban să rămână stabile în următoarele 12 luni. Restul de 31% estimează o posibilă scădere a acestora.

În ceea ce privește evaluarea actuală a prețurilor din piață, același procent de 69% le consideră supraevaluate, în timp ce 31% le consideră conforme cu realitatea economică.

În luna iulie, Indicatorul de Încredere Macroeconomică publicat de Asociația CFA România a înregistrat o creștere de 5 puncte, ajungând la nivelul de 34,9 puncte, după o scădere semnificativă în iunie. Cele două componente ale indicatorului au evoluat diferit:

componenta care reflectă anticipațiile economice a crescut cu 8,6 puncte, atingând valoarea de 33,6,

în timp ce evaluarea condițiilor actuale a scăzut cu 2,2 puncte, ajungând la 37,5 puncte.

Potrivit reprezentanților asociației, această din urmă evoluție indică o percepție negativă asupra situației economice curente.

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni se estimează că va ajunge la 6,46% în luna august 2026, potrivit celor mai recente date colectate. Comparativ cu luna precedentă, această valoare marchează o accelerare privind evoluția prețurilor de consum. În momentul realizării sondajului, inflația efectivă se situa la 5,66%.

În ceea ce privește cursul de schimb euro/leu, aproape toți participanții – circa 94% – estimează o depreciere a monedei naționale în următoarele 12 luni. Estimările indică un curs mediu de 5,1015 lei/euro pentru un orizont de 6 luni și 5,1716 lei/euro pentru cel de 12 luni.

Pe segmentul imobiliar, 69% dintre participanți prevăd o stagnare a prețurilor locuințelor din mediul urban în următorul an, în timp ce 31% estimează o posibilă scădere. În ceea ce privește nivelul actual al prețurilor, două treimi dintre respondenți (69%) le consideră supraevaluate, iar restul de 31% le apreciază ca fiind în linie cu valoarea reală.

Conform estimărilor din sondajil realizat de Asociația CFA România, datoria publică a țării, raportată la Produsul Intern Brut (PIB), este așteptată să ajungă la 59% în decursul următoarelor 12 luni.

Participanții la sondaj au fost întrebați și despre eventualitatea retrogradării României în categoria de rating nerecomandat investițiilor, cunoscut sub denumirea de „junk”. Toți respondenții au indicat că, în opinia lor, România va reuși să își păstreze ratingul în categoria recomandată investițiilor în perioada analizată.

Asociația CFA România realizează lunar, de peste 14 ani, sondajul menit să reflecte așteptările analiștilor financiari cu privire la evoluția economiei românești pe termen de un an. Cercetarea se desfășoară în ultima săptămână a fiecărei luni și se adresează exclusiv membrilor asociației, precum și candidaților înscriși la nivelurile II și III ale examenului CFA. CFA România oferă programe de instruire personalizate, concepute pentru a satisface nevoile unice ale profesioniștilor din domeniul financiar, echipelor corporative și instituțiilor bancare, potrivit cfasociety.org.