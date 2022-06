Avionul groazei a lăsat urme adânci în psihicul pasagerilor. Oamenii au crezut că au ajuns în Iad

Pasagerii de la bordul unui zbor TUI din Capul Verde la Bristol au îndurat o încercare de 20 de ore care a implicat întârzieri la aeroport, o aterizare înspăimântătoare întreruptă și piloți care au trimis un cod de urgență și au rămas blocați ore întregi la bordul avionului pe pista din Birmingham.

În plus, toate cele trei servicii de urgență au fost chemate la bord pentru a se ocupa de pasagerii bolnavi sau supărați la destinația de înlocuire, înainte ca pasagerii să fie în cele din urmă duși înapoi la Bristol, la o zi după ce ar fi trebuit să sosească.

Călătoria la bordul Boeing Dreamliner trebuia să înceapă marți seara devreme cu un zbor înapoi la Bristol din Capul Verde, o destinație de vacanță în largul coastei Africii de Vest. Problemele au început când zborul a fost întârziat câteva ore și, în cele din urmă, a decolat chiar înainte de miezul nopții – cu o oră de sosire programată pentru aproximativ 6 dimineața la Bristol în această dimineață de miercuri, 8 iunie.

Când s-a instalat panica ?

Pasagerii au spus că lucrurile au început să meargă foarte prost când pilotul a început coborârea către aeroportul din Bristol. Datele de pe site-ul de urmărire a zborurilor FlightRadar, raportate anterior de Bristol Live, au arătat că avionul a coborât la 250 de metri înainte de a urca din nou, dar pasagerii de la bord au spus că au aterizat pe pistă – greu – înainte de a zbura din nou.

„Am fost aruncați de pe pistă înapoi spre cer, provocând o eroare în sistem”, a declarat un pasager din Devon, Rachael Lewis, pentru Bristol Live. „Înainte de a ateriza, căpitanul a spus că va fi „cu sărituri” din cauza lungimii pistei. Am luat o comandă rapidă, am zburat din belșug și am zburat din Bristol și mă gândeam „unde mergem?””.

„Am coborât și am simțit că avionul a spart asfaltul, apoi am urcat înapoi în aer. Căpitanul a anunțat că este normal și că va încerca din nou.”

„Am făcut o întorsătură mare și apoi căpitanul a anunțat că a apărut o eroare în sistem”, a adăugat ea. „Sincer, a fost înfricoșător. Am aterizat în Canada în gheață și zăpadă”.

Semnal general de urgență

În acest moment, hărțile de pe ecranele lor s-au schimbat și a fost anunțată o nouă destinație – Aeroportul Birmingham, dar calvarul nu sa încheiat atunci pentru pasageri și echipaj.

În acest moment, chiar la nord de Gloucester, pilotul a emis un semnal general de urgență „cod 7700”, alertând controlorii de trafic aerian că a existat o problemă cu avionul și că trebuie să aterizeze. La aterizarea avionului, au existat și mai multe întârzieri în timp ce avionul a fost inspectat, pentru a vedea dacă ar putea zbura înapoi la Bristol.

Pasagerii au fost ținuți la bordul avionului timp de două ore, iar lucrurile au devenit provocatoare.

După aproximativ o oră, pasagerii au devenit indisciplinați față de echipajul de cabină.

„O grămadă de oameni nu se mai stapâneau”, a spus Rachael. „Un bărbat a abuzat personalul, așa că au chemat poliția”.

Omul acela a fost escortat din avion. Atunci, unei femei însărcinate aflate la bord i s-a făcut rău și a fost ajutată de paramedicii chemați la bord.

În cele din urmă, după două ore, pasagerii au spus că li s-a spus că avionul nu va zbura înapoi la Bristol și li s-a permis să coboare din avion pentru a-și ridica bagajele și să mai aștepte în terminalul aeroportului un autocar spre Bristol.