Avertismentul unor români care au mers în vacanță în Grecia. „Până acum nu am păţit aşa ceva.” Turiștii au fost păcăliți

O familie cu trei copii din România a povestit prin ce coșmar a trecut în vacanța din Thassos, Grecia. Ei au rezervat o cazare, dar s-au trezit în stradă.

„Bună ziua, vă rog să mă ajutaţi! Am ajuns în Lumenas la cazare şi din păcate nu au onorat rezervarea, suntem cu trei copii mici, deci căutam cazare începând de astăzi până pe 3 august, avem nevoie de şase camere duble! Mulţumesc!!”, a scris turista.

Mai mulți turiști au povestit că și ei au trecut prin întâmplări asemănătoare și că grecii fac orice pentru bani.

„Deja am o frică. Mai ales că venim şi cu bebe mic. Am emoţii de acum. Până acum nu am păţit aşa ceva, însă speram să nu păţim şi noi aşa”, a susţinut o altă utilizatoare a grupului. „Deja se cam împute treaba. Şi pe Booking am luat ţeapă (tot la greci), dar mă rog, fiind de pe o zi pe alta nu e bai. Mai grav e pentru cei care au făcut rezervări încă din iarnă / primăvara”, a povestit altcineva.

Probleme în vacanța din Grecia

Și alți români au povestit că hotelierii din Grecia au întrecut orice limită și că vacanța lor a fost un real eșec.

„Da, grecii, oricât am fi noi de toleranţi, sunt tot mai disperaţi să facă bani, să nu rateze nimic. Mai bine le convine să vina doi (clienţi-nr) o dată pentru aceeaşi cazare, decât să stea cu teama că nu vine nimeni. Defecta gândire. Pas…”, a spus un alt turist.

O altă turistă a povestit că a fost mult prea înțelegătoare, chiar dacă a fost țepuită după ce a plătit sume uriașe pentru a se bucura de zilele libere.

„Asta e problema noastră a românilor, nu ştim să cerem de banii care îi plătim. Nu am auzit de vreun neamţ, englez sau alte naţii care ştiu ce să ceară de banii plătiţi, să păţeasca aşa ceva, şi dacă s-ar întâmpla ar face reclamaţie la toate forurile competente”. „Uneori este ţeapă, uneori clienţii nu citesc toate condiţiile de pe site, uneori se întamplă să fie o greşeală … nu are legătură cu naţionalitatea, se întâmpla peste tot. La noi se numeşte ghinion. Glumesc, bine că s-a rezolvat”, a comentat o altă internaută pe grupul Forum Thassos, de pe Facebook.