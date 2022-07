Cât te costă o cazare de 4 nopți la UNTOLD 2022

După „Beach Please” la Costinești, Neversea la Constanța, SAGA și Nostalgia în Capitală, festivalierii urmează să se bucure de UNTOLD. Nu este o noutate faptul că în perioada acestor evenimente prețurile la cazări explodează, însă anul acesta „scorurile” din Cluj au întrecut orice imaginație.

Cât te costă o cazare la Cluj în perioada UNTOLD

Se estimează circa 100.000 de festivalieri, pe zi. Evenimentul se desfășoară pe Cluj Arena ( plus alte opt scene), astfel că majoritatea petrecăreților caută cazări în zona centrală a orașului. Nu de alta, dar și taxi-ul este exagerat scump pe perioada festivalului.

Astfel, o cazare pentru patru persoane, în perioada 4-8 august, într-un apartament de trei camere, a ajuns și la aproape 16.500 de lei (n.red. circa 3300 de euro). Mulți petrecăreți optează pentru apartamente deoarece merg să se distreze împreună cu prietenii.

Pe Booking.com, spre exemplu, mai sunt disponibile aproximativ 10% dintre spațiile de cazare, restul de 90% fiind deja ocupate.

Pentru cei fără pretenții, cămine studențești

În CAMPUSUL UNTOLD, festivalierii se pot caza în camere cu 3 sau cu 4 paturi în căminele Universității Tehnice (UTCN 4) și ale Universității Babeș – Bolyai (UBB- Economica II). Camerele de cămin vor avea pază pe tot parcursul șederii și recepție non-stop. Opțiunile disponibile sunt:

Camere Confort (Cămin UTCN) – 2547 RON (taxe incluse) / 4 nopți – baie proprie, 4 persoane în cameră

Camere Confort (Cămin UBB ) – 2638 RON (taxe incluse) / 4 nopți – baie proprie, 3 persoane în cameră

Peste 200 de artiști anunțați la Cluj-Napoca

Organizatorii UNTOLD aduc și în acest an artiști celebri în premieră în România: Anne-Marie, J Balvin, Major Lazer și Above & Beyond. Pe lângă aceștia, și-au mai anunțat prezența și: superstarul techno Paul Kalkbrenner, raperul fenomen G-Eazy, regele reggaetonului modern J Balvin, DJ-ul și producătorul german Claptone și multi-talentatul artist francez FJK (Fresh Kiwi Juice).

Superstarul Kygo, Don Diablo, Alok, Oliver Heldens, Tujamo și Vini Vici pregătesc cele mai bune piese pentru a întreține publicul de la mainstage în această vară.

Sena Galaxy: Amelie Lens, Anfisa Letyago și Ann Clue, alături de Boris Brejcha, Maceo Plex, Mathame, Richie Hawtin, Stephan Bodzin Live, Tale of Us, Jamie Jones B2B Loco Dice și mulți alți DJ-i din underground.

La scena Alchemy: Ian, Killa Fonic, Azteca, Rava, AlbertNbn, Arkanian x Azrael Golden x Zannidache, YnY Sebi, Rava, Connect-R & Johny Romano și MarKo Glass ft. Bvcovia.

Tot pe scena Alchemy urcă artiști din lumea rap, hip-hop: liquid, drum&bass și dubstep, printre care Borgore, Deliric X Silent Strike with Muse Orchestra, Dub FX & Woodnote, Grasu XXL & Guess Who, L’Entourloop, Macanache, Malaa, Nane, Netsky, Noisia (DJ Set), Princess Nokia și Sub Focus B2B Wilkinson ft. ID & Ad-Apt.