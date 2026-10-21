Un incident tehnic de amploare a dat peste cap comunicațiile din întreaga Franță. Operatorul de telecomunicații Orange a confirmat existența unei avarii majore la rețeaua sa mobilă, situație care a generat probleme grave pentru utilizatorii din toate regiunile țării. Primele defecțiuni au început să fie resimțite de abonați în jurul prânzului, conform Reuters.

Afectați de lipsa bruscă a semnalului, utilizatorii au început să își exprime nemulțumirea pe platformele de socializare. Oamenii au reclamat că telefoanele lor afișau mesaje precum „Niciun serviciu” sau „nu mai există rețea mobilă” și că le era imposibil să efectueze sau să primească apeluri. Platformele de monitorizare a serviciilor online, cum este DownDetector, au înregistrat un flux uriaș de reclamații, numărul acestora ajungând rapid la zeci de mii în doar câteva zeci de minute.

Reprezentanții companiei au reacționat public pentru a confirma avaria și pentru a informa clienții cu privire la dificultățile întâmpinate.

„În prezent, este posibil să întâmpinați perturbări în rețeaua mobilă Orange”, a recunoscut operatorul într-un scurt mesaj postat pe X.

Afectat de această pană este și operatorul low-cost Sosh, care funcționează pe baza aceleiași infrastructuri de rețea. Informația a fost confirmată oficial de către reprezentanții companiei.

Dimensiunea incidentului este una neobișnuit de mare pentru piața telecomunicațiilor din Franța. Conform declarațiilor făcute de Orange pentru publicația Le Figaro, „întreg teritoriul francez” a fost afectat de această pană de rețea.

Compania a mobilizat echipele de specialiști pentru a rezolva situația în cel mai scurt timp posibil. Echipele tehnice lucrează pentru a identifica cauza incidentului și pentru a restabili serviciile, a asigurat un purtător de cuvânt al companiei într-o declarație adresată agenției Reuters.