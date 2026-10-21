International

Avarie uriașă în rețeaua Orange din Franța. Zeci de mii de clienți au rămas fără semnal la telefon

Avarie uriașă în rețeaua Orange din Franța. Zeci de mii de clienți au rămas fără semnal la telefonSursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un incident tehnic de amploare a dat peste cap comunicațiile din întreaga Franță. Operatorul de telecomunicații Orange a confirmat existența unei avarii majore la rețeaua sa mobilă, situație care a generat probleme grave pentru utilizatorii din toate regiunile țării. Primele defecțiuni au început să fie resimțite de abonați în jurul prânzului, conform Reuters.

Avarie uriașă în rețeaua Orange din Franța. Zeci de mii de clienți au rămas fără semnal la telefon

Afectați de lipsa bruscă a semnalului, utilizatorii au început să își exprime nemulțumirea pe platformele de socializare. Oamenii au reclamat că telefoanele lor afișau mesaje precum „Niciun serviciu” sau „nu mai există rețea mobilă” și că le era imposibil să efectueze sau să primească apeluri. Platformele de monitorizare a serviciilor online, cum este DownDetector, au înregistrat un flux uriaș de reclamații, numărul acestora ajungând rapid la zeci de mii în doar câteva zeci de minute.

telefoane mobile

telefoane mobile. Sursa foto: Freepik

Operatorul de telecomunicații confirmă problemele pe care le-a întâmpinat azi

Reprezentanții companiei au reacționat public pentru a confirma avaria și pentru a informa clienții cu privire la dificultățile întâmpinate.

„În prezent, este posibil să întâmpinați perturbări în rețeaua mobilă Orange”, a recunoscut operatorul într-un scurt mesaj postat pe X.

Admiterea la liceu 2027-2028. Când are loc repartizarea computerizată și ce trebuie să știe elevii
Admiterea la liceu 2027-2028. Când are loc repartizarea computerizată și ce trebuie să știe elevii
Cum îți arată câinele că te iubește? Șapte gesturi pe care le poți interpreta greșit
Cum îți arată câinele că te iubește? Șapte gesturi pe care le poți interpreta greșit

Afectat de această pană este și operatorul low-cost Sosh, care funcționează pe baza aceleiași infrastructuri de rețea. Informația a fost confirmată oficial de către reprezentanții companiei.

Întregul teritoriu francez este vizat de avarie

Dimensiunea incidentului este una neobișnuit de mare pentru piața telecomunicațiilor din Franța. Conform declarațiilor făcute de Orange pentru publicația Le Figaro, „întreg teritoriul francez” a fost afectat de această pană de rețea.

Compania a mobilizat echipele de specialiști pentru a rezolva situația în cel mai scurt timp posibil. Echipele tehnice lucrează pentru a identifica cauza incidentului și pentru a restabili serviciile, a asigurat un purtător de cuvânt al companiei într-o declarație adresată agenției Reuters.

Stiri calde

18:07 - Atacul din Bistrița. Elevii au revenit la cursuri și au cerut ajutorul consilierilor școlari

18:00 - Avarie uriașă în rețeaua Orange din Franța. Zeci de mii de clienți au rămas fără semnal la telefon

17:53 - Alexandru Petrescu, Președinte ASF: De la economisire la investiții, calea către o economie mai rezilientă

17:44 - Specialistul care ar fi căutat dispozitive de supraveghere în vila lui Călin Georgescu, sub control judiciar

17:36 - Suspiciuni de fraudă cu bani europeni. Percheziții la sediile Parlamentului European

17:26 - Patru zodii chinezești pot avea parte de reușite pe 22 octombrie. Ce le ajută

HAI România!

Scandalul interviului cu Cristela Georgescu, dezbătut de Dan Andronic și Liviu Alexa. Cei doi jurnaliști apără modelul abonamentelor pentru conținutul jurnalistic

Scandalul interviului cu Cristela Georgescu, dezbătut de Dan Andronic și Liviu Alexa. Cei doi jurnaliști apără modelu...

Ilie Sărăcie a plecat, vine Luca-Gaura-De-La-Covrig. Românii mai au răbdare?

Ilie Sărăcie a plecat, vine Luca-Gaura-De-La-Covrig. Românii mai au răbdare?

Cum îşi vor pierde românii casele din cauza sărăciei.Depopularizarea României. În favoarea cui?

Cum îşi vor pierde românii casele din cauza sărăciei.Depopularizarea României. În favoarea cui?

Proiecte speciale