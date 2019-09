În urmă cu o săptămână, CNAIR a anunțat că a executat scrisoarea de garanție în valoare de 55 de milioane de lei, emisă de asocierea de firme condusă de spaniolii de la Comsa, care a construit cei 22 de kilometri, din lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva. Motivul invocat de CNAIR a fost lucrările de proastă calitate efectuate de asocierea de firme, care au împiedicat luarea în folosință a drumului.

După doar câteva zile de la anunțul CNAIR, grupul de firme a atacat în instanță cererea CNAIR de a executa garanția de 55 de milioane de lei și a câștigat. Soluția Tribunalului București a venit foarte repede: ”Admite cererea de chemare în judecată. Suspendă dreptul pârâtei de a cere plata în temeiul Scrisorii de garanţie de bună execuţie nr. K048074/k048184/830, până la soluționarea cererii de arbitrare înregistrate sub nr. 114/5.09.2019 pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României”, se arată în sentință.

Specialiștii în drept comercial susțin că decizia Tribunalului București împiedică CNAIR să execute scrisoarea de garanție până când Curtea de Arbitraj Internațional se va pronunța în litigiul dintre Compania de Autostrăzi și constructorii spanioli. Oficialii CNAIR au susținut că ei doreau să repare lucrările de proastă calitate cu cei 55 de milioane de lei. În fața acestei sentințe, CNAIR fie trece la reparații din fonduri proprii, fie va aștepta, mult și bine până când Curtea de Arbitraj va da un verdict în acest caz. Până atunci, lotul 3 al autostrăzii va rămâne la stadiu de muzeu.

Din cauza acestor lucrări de proastă calitate, așa cum susține CNAIR, contractul de execuție a fost reziliat. CNAIR susține că autostrada are foarte multe neconformități, inclusiv un strat mai subțire de asfalt, decât proiectul avizat. La ultima vizită pe șantier, ministrul Transporturilor a spus că nu înțelege de ce societatea a fost ținută în brațe de CNAIR, și a dat exemplul unei facturi de neconformități, în valoare de 73 de milioane de lei, care nu a fost executată niciodată. Mai mult, Cuc a anunțat că va depune plângere penală împotriva unor directori din CNAIR.

De partea cealaltă, spaniolii de la Comsa susțin că au fost șantajați de CNAIR. ”Pe 9 august, am primit 2 scrisori de intimidare, prima cu Actul Aditional al Extinderii Garantiilor, deja semnat de toti membrii CNAIR si prin care am fost invitati sa-l semnam desi nu se ajunsese la nici un acord cu privire la aceast subiect, iar a doua scrisoare continand o factura cu penalitati de 73.000.000 de lei pentru curatarea santurilor lucrarii in timpul executiei, cu toate ca exista o decizie a Comisiei de Adjudecare a Disputelor prin care sunt respinse penalitatile solicitate. In ceea ce priveste receptia lotului 3, CNAIR ne-a transmis ca pentru a o autoriza este necesar sa extindem perioada de garantie contractuala a Proiectului de la 4 la 10 ani, adica 6 ani suplimentari, fara costuri pentru compania de stat. Noi am propus extinderea la 8 ani, cu limitare la parte din contract. Aceasta solicitare a CNAIR este total ilegitima, deoarece este lipsita de o baza contractuala. Cu toate acestea noi ne dorim sa gasim o solutie care sa multumeasca toate partile implicate, sa deblocam situatia actuala. Din pacate, pana acum ne-am lovit de un refuz total din partea companiei. Am avut discutii, in ultima perioada, inclusiv cu ministrul Transporturilor. Fara rezultat. Domnul ministru Cuc a decis, fara baza legala rezilierea contractului”, se arată în comunicatul firmei Comsa.

Te-ar putea interesa și: