Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a reziliat contractul lotului 3 al autostrăzii Lugoj-Deva a anunțat ieri Asociația Pro Infrastructură, apoi surse din CNAIR au confirmat, pentru Evenimentul zilei, informația.

„La 16 zile de când tronsonul de 21 km aflat la un procent fizic de 99% putea fi dat în trafic, ministrul Cuc și executanții lui din CNAIR au persistat în șantajarea constructorului și obligarea acestuia de a accepta o extindere a garanției tuturor lucrărilor de la 4 la 10 ani, neluând în calcul în niciun moment deschiderea autostrăzii. Imaginați-vă rezilierea unui contract al unei case unde mai trebuie pus un bec. Pentru profesioniștii din domeniul infrastructurii de transport așa ceva este de neimaginat.

Probabil vorbim de o premieră la nivel mondial. Nodul Holdea (parte a altui contract cu același antreprenor) nu este reziliat, iar unul dintre cele două ecoducte construite nu a fost inclus și nici plătit în cel reziliat astăzi. În concluzie, inaugurarea celor 21 km devine incertă. Singurul lucru sigur este că statul român va pierde definitiv garanția de patru ani și că vom avea mulți ani de procese în urma cărora riscăm să plătim tot noi, contribuabilii români, daune financiare de zeci de milioane constructorului”, arată Asociația Pro Infrastructura într-un comunicat dat ieri publicității.

Inaugurarea amânată din 2016

Scandalul legat de construcția autostrăzii Lugoj-Deva, dezvăluit de EVZ, a umbrit evenimentul festiv organizat luni la sediul Ministerului Transporturilor pentru semnarea contractului de p r o i e c t a r e și execuție pentru lotul I din Autostrada de Centură București.

Ministrul de resort a fost luat la întrebări în legătură cu problemele grave și reale de pe Lotul 3, care trebuia inaugurat în 2016, finalizat în proporție de 95 la sută, de la începutul anului fiind singura autostradă construită pe care nu se circulă. Doar 800 de metri sunt utilizați, luați „cu japca” de CNAIR pentru a face legătura cu Lotul 4. Ministrul a recunoscut: „Se știa din 2017”.

„Problemele erau cunoscute din 2017. Eu, în 2017, am vrut să reziliez contractul când am văzut terasamentele de la kilometrii 56 și 76. Am fost pe șantier unde lucrau 27 de subcontractori. Era haos pe șantierul respectiv. După care au avut o problemă cu un subcontractor. Au schimbat managerul de proiect. Au venit, imediat, cu un calendar de implementare. Eu am fost întotdeauna de bună credință. Ceea ce mi s-a comunicat, că toate lucrările sunt în regulă, sunt acceptate certificate de la plată, că sunt lucruri de calitate. Compania (CNAIR n.r.) a trimis o echipă de recepție, cu siguranță a văzut ce se întâmplă acolo”, a răspuns ministrul Răzvan Cuc.

El a susținut că, atunci, a apărut „acea anexă II, la procesul verbal de recepție”. Surse din minister au explicat pentru EvZ că este vorba despre anexa în care au fost notate neregulile constatate. Răzvan Cuc a spus luni că garanția suplimentară, de la 4 ani inițial la 10 ani, cerută constructorului, a fost unul dintre motivele pentru care este întârziată recepția, „s-a născut tocmai din problemele constatate în 2017, ca să ne asigurăm că nu vor fi probleme cu proiectantul”. „Toți și-au asumat în scris că nu vor fi probleme, în momentul în care au venit la mine cu anexa II”.

800 de metri luați ca buni

Pe 14 august, CNAIR a transmis că „pentru a deschide circulaţiei cei 22 de km aferenţi lotului 4, CNAIR a preluat în baza unui proces verbal de predare – primire cei 800 de metri aferenţi lotului 3 care fac posibilă circulaţia între acest sector de autostradă şi reţeaua de drumuri naţionale existentă.

Precizăm că până la recepţionarea lucrărilor de pe lotul 3, CNAIR va asigura desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă pe cei 800 de metri preluaţi. În baza unui plan pentru management al traficului stabilit împreună cu Poliţia Rutieră, CNAIR va avea responsabilitatea doar pentru eventualele deteriorări cauzate de traficul rutier (parapete, marcaje sau semnalizări verticale)”.

Un ministru „de treabă”, chiar dacă face pe răul

Dar, cu toate că lucrările au fost făcute prost, iar ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, s-a lăudat că au fost impuse penalități către constructortul lotului, asocierea S.C. Teloxim Con S.R.L. -COMSA S.A. – Aldesa Construcciones S.A.- Arcadis Eurometudes S.A., acest lucru nu s-a întâmplat. După cum a dezvăluit Evz în urmă cu câteva zile, adevărul despre această factură pentru penalități este unul simplu: suma de bani nu a fost executată niciodată, din motive lesne de înțeles.

„Când trebuia executate cele două facturi, fostele conduceri ale CNAIR se opuneau categoric. Tot timpul veneau cu motivul că nu putem supăra constructorul și că există riscul ca acesta să plece de pe șantier. Și, uite așa, facturile de aproximativ 17 milioane de euro nu au fost executate”, a mai spus oficialul CNAIR.

Alte probleme

O filmare realizată recent și publicată duminică de EvZ, realizată pe lotul de autostradă LugojDeva, arată dimensiunea reală a problemelor din infrastructura României. Deși premierul Viorica Dăncilă se străduie să ne arate că lucrurile încep să se întâmple, iar Lotul 3 de autostradă Lugoj-Deva trebuia să se deschidă sâmbătă, după tot felul de amânări și ultimatumuri, acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că sunt probleme grave.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a folosit CNAIR pentru a declanșa artificial un conflict cu constructorii spanioli ai lotului 3 de pe autostrada Lugoj-Deva. După asta, Răzvan Cuc s-a dus la fața locului și i-a amenințat pe constructori că dacă în 10 zile nu repară lucrurile, ca să poată deschide el autostrada, furiile sale se vor coborî din cer și îi vor nimici. Este doar o chestiune de imagine, pentru care ministrul Cuc era dispus să sacrifice chiar siguranța celor care la un moment dat ar circula pe acel lot.

Ce a cântat Cuc marți

Marți seara, Răzvan Cuc a afirmat că antreprenorul spaniol va trebui să accepte dublarea perioadei de garanţie pentru tot lotul de autostradă. La negocierile de marți, reprezentanţii constructorului spaniol au cerut renunţarea la penalităţile de 73 de milioane de lei, astfel că situaţia contractului pentru lotul 3 al autostrării Lugoj – Deva a rămas incertă.

„Le-am spus următoarele lucruri: ori dau garanţie extinsă la tot lotul de autostradă, ori reziliem contractul. Înţeleg din ce-am fost informat de către cei de la companie că au acceptat să dea garanţia suplimentară, s-a negociat şi s-a stabilit termenul de 8 ani de zile şi practic am dublat perioada de garanţie, iar ei au venit să-mi spună că lucrarea este la un grad calitativ foarte ridicat. Eu le-am arătat pozele pe care le am de pe autostradă, nu mai spun de ce am făcut noi teste suplimentare, şi atunci le-am explicat şi de ce am impus această condiţie de 8 ani de zile.

Nu contest că lucrările nu sunt bine făcute, din punctul meu de vedere, dar noi ca stat trebuie să ne asigurăm că banii nu au fost daţi la nişte şmecheri, care au făcut nişte lucrări de mântuială, şi atunci, dacă acceptă, cu siguranţă formalităţile se vor încheia probabil mâine, poimâine şi vineri vom da drumul la autostradă şi la celălalt lot, lotul 3”, se arăta, marți seara, optimist Cuc, într-o declarație la RRA.

