Ministrul de resort a fost luat la întrebări în legătură cu poblemele grave și reale de pe Lotul 3, care trebuia inaugurat în 2016, finalizat în proporție de 95 la sută, de la începutul anului fiind singura autostradă construită pe care nu se circulă. Doar 800 de metri sunt utilizați, luați „cu japca” de CNAIR pentru a face legătura cu Lotul 4.

În plin scandal al problemelor legate de lotul 3 din Autostrada Lugoj-Deva, parte integrantă a coridorului 4 Pan-European (Rin-Dunăre), ministrul Transporturilor a semnat contractul de proiectare și execuție pentru lotul I din Autostrada de Centură București, cu reprezentanții societății Alsim Alarko, din Turcia.

În timpul conferinței de presă ce a urmat, întrebat de EVZ de când știa despre deficiențele grave, ținând cont de faptul că primește, săptămânal, rapoarte din teritoriu, Răzvan Cuc, a răspuns că știa despre problemele legate de Autostrada LugojDeva, încă din 2017.

El a aruncat, însă, vina pe raportările din teritoriu, de pe vremea în care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) era condusă de Narcis Neaga, deși problemele reale din șantier erau vizibile în toate vizitele pe care le-a făcut ulterior. În plus, cu toate că recunoaște că mai sunt multe probleme de rezolvat, Răzvan Cuc susține că lotul 3 de autostradă poate fi deschis circulației rutiere.

Ministrul recunoaște: „Se știa din 2017”

„Problemele erau cunoscute din 2017. Eu, în 2017, am vrut să reziliez contractual când am văzut terasamentele de la kilometrii 56 și 76. Am fost pe șantier unde lucrau 27 de subcontractori. Era haos pe șantierul respectiv. După care au avut o problemă cu un subcontractor. Au schimbat managerul de proiect. Au venit, imediat, cu un calendar de implementare. Eu am fost întotdeauna de bună credință. Ceea ce mi s-a comunicat, că toate lucrările sunt în regulă, sunt acceptate certificate de la plată, că sunt lucruri de calitate. Compania (CNAIR n.r.) a trimis o echipă de recepție, cu siguranță a văzut ce se întâmplă acolo”, a răspuns ministrul Răzvan Cuc.

Oficialul de la Ministerul Transporturilor susține că, atunci, a apărut „acea anexă II, la procesul verbal de recepție”.

Surse din minister ne-au explicat că este vorba despre anexa în care au fost notate neregulile constatate. Răzvan Cuc susține că garanția suplimentară, de la 4 ani inițial la 10 ani, cerută, acum, constructorului, unul dintre motivele pentru care este întârziată recepția, „s-a născut tocmai din problemele constatate în 2017, ca să ne asigurăm că nu vor fi probleme cu proiectantul”. „Toți și-au asumat în scris că nu vor fi probleme, în momentul în care au venit la mine cu anexa II”, a precizat Cuc.

Acesta a adăugat că „noi, ca stat, care suntem pățiți, nu vrem ca această autostradă, dacă va avea probleme, să nu fie plătită din banii contribuabililor, așa cum s-a întâmplat la Târgoviște unde am plătit 70-80 de milioane de euro”.

Șoferii, în pericol

Așa cum arătam în ediția de ieri, un material video primit la redacție scoate în evidență toate neregulile de pe lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva. Pe imaginile surprinse în șantier se poate vedea cu precizie cât de mari sunt, de fapt, problemele la acest lot disputat de autostradă: terasamente șubrede, taluzuri gata să cadă peste șoferi, drenuri fisurate, cabluri electrice trase prin șanțurile de apă și multe altele, care probabil că vor apărea după deschiderea circulației.

Practic, cablurile electrice trec prin dalele de beton ale șanțului de scurgere a apei, malurile cad la prima trepidație, iar amenajarea zonei de protecție este departe de a fi terminată. Lotul de 22 de kilometri din autostrada Lugoj-Deva se află în centrul unei aprinse dispute între ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, și contructorul porțiunii respective, asocierea spaniolă S.C. Teloxim Con S.R.L. – COMSA S.A. – Aldesa Construcciones S.A.- Arcadis Eurometudes S.A..

Circulația rutieră pe 22 din cei 43 de kilometri ai lotului 4 de pe Autostrada Lugoj-Deva a fost deschisă la 14 august. Însă o porțiune de 21 de kilometri din aceeași autostradă Lugoj – Deva nu a fost recepționată de Compania Naţonală de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru că are probleme.

Compania i-a dat firmei constructoare un termen de două luni și jumătate pentru a repara bucata respectivă, urmând ca la inspecția ulterioară să se decidă dacă autostrada va putea fi deschisă circulației între Coșevița-Timiș și Ilia-Hunedoara.

Dar, chiar dacă vor fi dați în folosință și cei 21 de kilometri între Ilia și Holdea, nu am avea autostradă continuă de la Sibiu la Nădlac din cauza unui sector de 9 km din Lugoj-Deva – lotul 2, care este în relicitare.

FOTO: Șeful CNAIR, Sorin Scarlat, alături de

Răzvan Cuc, la semnarea contractul pentru

Lotul 1 din Centura de Sud a Capitalei

Reacție de ministru: să se ducă în instanță

Când i s-a spus că reprezentanții companiei au anunţat că are de recuperat bani de la statul român şi că se va adresa Comisiei Europene în acest sens, Răzvan Cuc a replicat: „Să se ducă în instanţă dacă ei cred că li se cuvin aceste sume. Eu m-am săturat de ping-pongul asta. Eu cred că în Spania niciun constructor nu venea să pună condiţii ministrului Transporturilor”.

Ultimatum: rezilierea sau prelungirea garanției

Explicațiile date de Răzvan Cuc nu sunt în măsură să lămurească de ce nu a luat măsuri în această perioadă scursă din 2017 și până în prezent. Mai ales că, săptămânal, i se trimit rapoarte de la fața locului. Mai mult, însuși ministrul Transporturilor a făcut numeroase vizite pe șantierele Patriei, printre care și cel al autostrăzii Lugoj-Deva.

În conferința de presă de ieri, Răzvan Cuc a declarat că ar putea rezilia contractul pentru realizarea lotului 3 din autostrada LugojDeva. Ieri, urma să aibă loc o întâlnire cu reprezentanții constructorului acestui tronson, iar în cazul în care aceștia nu se vor prezenta, reprezentanţii statului ar urma să ceară garanţii suplimentare. „La ora 15.00 va veni antreprenorul la sediul ministerului. Domnul Sorin Scarlat (directorul general al CNAIR – n.r.) a fost joi pe autostradă, ştiţi că dădusem termenul acela de 10 zile pentru a remedia lucrurile pentru a fi dată în trafic autostrada

Astăzi sunt două scenarii: fie semnăm un act adiţional pentru prelungirea garanţiei, fie, dacă nu, din ce am fost informat, se va rezilia contractul, vom prelua lotul de autostradă, vom finaliza noi ce aveau de finalizat, vorbesc de elementele de siguranţă: gardul perimetral, decolmatări, lucruri oricum minore de făcut, dar care, practic, asigurau viabilitatea autostrăzii. Îl vom prelua şi îl vom deschide traficului aşa cum ne-am asumat”, a declarat Cuc.

Directorul CNAIR: „Tronsonul nu poate fi dat în exploatare”

Sorin Scarlat, directorul general al CNAIR, a afirmat că acest tronson nu poate fi dat deocamdată în exploatare, întrucât nu are un sistem funcţional de colectare şevacuare a apelor. „Nu putem accepta o lucrare parţial terminată. Elementele trebuie finalizate. Au rezultat anumiţi parametri care nu au fost în limite şi am decis să cerem extinderea garanţiei de la 4 la 10 ani. Nu este vorba de schimbarea regulilor jocului în timpul jocului, ci este vorba de o dorinţă a noastră de a avea o certitudine că lucrările care se execută sunt în regulă. Nu putem plăti nişte lucrări pe care să le avem sub observaţie încă de la deschidere”, a precizat şeful CNAIR.

„Nu negociem”

Răzvan Cuc a adăugat că deja a dat termen 10 zile pentru remedierea problemelor, care însă nu s-au rezolvat. „Dacă ei n-au fost în stare să facă nişte decolmatări în 10 zile… n-au fost în stare să aducă două utilaje… Adică dacă ne chinuim aici facem noi cu 20 de inşi decolmatarea şanţurilor cu lopeţile, nu e greu. Dar eu cred că unele elemente din cadrul companiei (CNAIR – n.r.) au plecat şi s-au dus să lucreze la ei şi îi învaţă că n-au ce să vă facă, se poate merge şi aşa. Nu! Eu am spus-o, dar cred că n-au înţeles bine şmecheraşii. Nu mai merge aşa! Nu ştiu cine le-a dat asigurări, dar în acest moment, această firmă, Comsa SA, este în pericol să păţească următoarele lucruri: unu – rezilierea contractului. Doi: reţinerea sumelor care sunt depuse drept garanţie, neplata restului care trebuie plătit de companie şi certificatul negativ constatator. Deci nu stăm să negociem.

Negocierea s-a făcut la momentul semnării contractului. Ei au încasat deja 90 şi ceva la sută din banii de autostradă. Nu suntem la piaţă, faceţi ce trebuie să faceţi, dacă nu, ne despărţim”, a continuat ministrul.

Reclamați la Poliție

Cei 22 de kilometri de autostradă care trebuiau inaugurați încă din 2016 sunt gata în proporție de 95 la sută, dar constructorul nu a fost de acord cu darea în folosință. Cu toate acestea, 800 de metri din această parte de autostradă au fost deschiși circulației, la mijlocul lunii august, fără acordul constructorului, pentru a face legătura cu Lotul 4. Mai exact, cu nodul de circulație rutieră care permite accesul pe șoseaua de mare viteză. La acea vreme, reprezentanții Asocierii din șantier au sesizat reprezentanții CNAIR despre gravitatea acțiunilor și au făcut plângere la Politie. Aceștia susțin că, înainte de sosirea polițiștilor la fața locului, reprezentanții CNAIR au îndepărtat toate echipamentele.

Pe 14 august, CNAIR a transmis:

„Pentru a deschide circulaţiei cei 22 de km aferenţi lotului 4, CNAIR a preluat în baza unui proces verbal de predare – primire cei 800 de metri aferenţi lotului 3 care fac posibilă circulaţia între acest sector de autostradă şi reţeaua de drumuri naţionale existentă. Precizăm că până la recepţionarea lucrărilor de pe lotul 3, CNAIR va asigura desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă pe cei 800 de metri preluaţi. În baza unui plan pentru management al traficului stabilit împreună cu Poliţia Rutieră, CNAIR va avea responsabilitatea doar pentru eventualele deteriorări cauzate de traficul rutier (parapete, marcaje sau semnalizări verticale)”.

FOTO:Autostrada

Centura Capitalei

Sud, o investiție

de 580 de

milioane de euro

Centura Capitalei: 10 milioane de euro pe kilometru

Contractul pentru proiectarea şi execuţia Lotului 1 din Centura de Sud a Capitalei la standard de autostradă a fost semnat de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi firma turcă Alsim Alarko Sanayi ve Ticaret AS, în prezența ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc.

Contractul are o valoare de 830 de milioane de lei, respectiv 175 milioane de euro, fără TVA însemnând un cost de 10 milioane de euro pe kilometru. Lungimea tronsonului este de aproximativ 17 kilometri. „Constructorul are ca termen 12 luni pentru proiectare şi 30 de luni pentru execuţie, însă depinde de cât de bine se mobilizează constructorul. Dacă doreşte să realizeze mai repede lucrările, se poate”, a declarat ministrul Răzvan Cuc.

Este vorba despre autostrada de Centură Bucureşti km 0+000 – km 100+900’ Lotul 1: Sector 1. Km 52+070 – Km 52+770 aferent Centura Nord şi Sector 2 Km 52+770 – Km 69+000 aferent Centura Sud.

Misterioasa excursie în Grecia

Așa cum am arătat în ediția de ieri, miza pentru construcția Autostradei de Centură a Capitalei, un proiect de 580 de milioane de euro, acolo unde și societatea grecească Aktor construiește lotul 3, în valoare de 853,42 milioane de lei, l-a determinat pe ministrul Răzvan Cuc să dea o fugă până în Grecia, la Salonic, în secret. Întrebat despre această vizită, în conferința de presă de la Ministerul Transporturilor, Răzvan Cuc a declarat că a fost o vizită privată. „

Nu are voie omul să plece într-o vizită privată că se și fac speculații. La fel cum se zice că aș vrea să iau locul cuiva..”, a replicat ministrul Transporturilor. Informaţii ajunse în posesia B1.ro arată cum ministrul s-a îmbarcat, săptămâna trecută, într-o cursă aeriană spre Grecia alături de unul din aghiotanţii săi. Rezervarea a fost făcută în data de 21 august, de la cabinetul, Ministrului Transporturilor, pentru ziua de 23.

Aceste surse au precizat că ministrul s-a întors imediat, în aceeaşi noapte, dar, de data aceasta, cu maşina.

B1.ro a încercat să îl contacteze pe ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, pentru a explica această deplasare, dar ministrul nu a răspuns. Deplasarea, neanunțată oficial, a fost făcută cu puţin timp înainte ca ministrul Transporturilor să semneze cu turcii de la Alsim Alarko contractul de proiectare și execuție pentru lotul 1 din Autostrada de Centură Bucureşti.

Sute de disponibilizări la TAROM și CNAIR. Răzvan Cuc: „Dacă știu meserie, se descurcă”

În timpul conferinței de presă de la Minsterul Transporturilor, desfășurată ieri, Răzvan Cuc a declarat că 300 de posturi din cadrul TAROM vor fi restructurate de către Consiliul de Administraţie. De asemenea, vor fi restructurări și în conducerea CNAIR.

„Restructurările se vor face cu precădere de la direcţia comercială, direcţia de achiziţii şi direcţia economică. Misiunea este grea, trebuie să uite de trecutul pe care îl are TARoM şi să nu fie implicate emoţional pentru că aşa nu va face nimic”, a spus ministrul Transporturilor. Răzvan Cuc a adăugat că vor fi restructurate 300 de posturi la TAROM, iar acestea doar pentru început, întrucât din cei 470 de angajaţi ai departamentelor tehnice, mulţi nu lucrează la întregul lor potenţial. De asemenea, ministrul a anunțat că vrea să înfiinţeze un centru separat pentru angajaţii din domeniul tehnic pentru a le permite să lucreze pentru mai multe companii în afară de Tarom. În privinţa celor care îşi vor pierde locurile de muncă, Răzvan Cuc crede că dacă sunt competenţi, îşi vor găsi cu siguranţă de lucru în altă parte. „Dacă oamenii sunt competenţi, cu siguranţă nu va fi o problemă să îşi găsească alt loc de muncă mai departe”, a declarat ministrul.

Acesta anunţă restructurări şi în cazul posturilor Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru că nu se respectă termenele proiectelor asumate. „Aici vorbim despre posturile de conducere. Pentru că avem foarte multe posturi de conducere, avem foarte mulţi oameni care se pricep teoretic la autostrăzi, dar dorinţa mea a fost să văd că şi implementează aceste proiecte. Sunt oameni foarte buni care lucrează la Companie foarte bine, dar acel balast pe care l-am constat în urma sarcinilor de serviciu care le-au fost date că nu le-au făcut în timpii care li s-au cerut. Eu cred că trebuie la un moment dat să iei nişte decizii un pic mai radicale. Mă interesează ca lucrările pe care ni le-am asumat să se facă în timpii pe care ni i-am asumat. Dacă s-au depăşit termenele pe care ni leam asumat ne uităm să vedem unde e blocajul. Dacă vedem că blocajul e la achiziţii, la juridic, atunci trebuie să luăm măsuri”, a afirmat Cuc.

Te-ar putea interesa și: