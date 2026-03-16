Autostrada A8 prinde contur. CNIR caută supervizor pentru tronsonul Lețcani–Iași

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat oficial lansarea licitației pentru servicii de supervizare a lucrărilor pe tronsonul 3 al Autostrăzii A8, între Lețcani (DN28) și DN24 (Iași). Contractul, publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, are o valoare estimată de aproximativ 56 de milioane de lei, iar firmele interesate pot depune ofertele până la data de 28 aprilie 2026.

Durata totală a contractului este de 110 luni, împărțită în 46 de luni pentru proiectare și execuție și 60 de luni pentru perioada de garanție a lucrărilor. CNIR precizează că supervizorul desemnat va avea responsabilități complexe, menite să asigure calitatea și respectarea termenelor proiectului.

Printre principalele atribuții ale supervizorului se numără asigurarea unui sistem propriu de control al calității, certificat oficial, recepția etapelor de proiect conform cerințelor tehnice și standardelor de calitate, precum și participarea specialiștilor la fazele esențiale de execuție.

Totodată, supervizorul va fi responsabil de întocmirea rapoartelor zilnice și lunare pe perioada lucrărilor, precum și a rapoartelor trimestriale pe perioada de garanție.

Tronsonul 3, cu o lungime de 17,7 kilometri, va fi unul dintre cele mai complexe segmente ale Autostrăzii A8. Proiectul include construirea a 18 poduri și pasaje, șase tunele și două noduri rutiere – unul la intersecția cu DJ282 și celălalt la intersecția cu DN24. Construcția acestui tronson este estimată la 5,29 miliarde lei, iar CNIR analizează în prezent cele 12 oferte depuse pentru execuție.

Potrivit CNIR, acest tronson reprezintă un punct strategic pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din Moldova, urmând să faciliteze conexiunea dintre Târgu Neamț, Iași și granița cu Republica Moldova, la Ungheni. Implementarea corectă și monitorizarea atentă a lucrărilor sunt esențiale pentru evitarea întârzierilor și pentru asigurarea unui standard ridicat de siguranță rutieră.

Prin această licitație, CNIR urmărește să selecteze o companie cu experiență și capacitate tehnică solidă, capabilă să asigure supravegherea detaliată a proiectului pe întreaga durată a construcției și a perioadei de garanție.

Tronsonul 3 al Autostrăzii A8 este considerat unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură rutieră din regiune și va avea un impact major asupra mobilității și economiei locale.