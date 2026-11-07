Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a reluat sâmbătă, 7 noiembrie 2026, operațiunile de căutare a unui marinar căzut în Marea Neagră de la bordul pescadorului SEA Angel 1. Intervenția a început vineri după-amiază, însă echipele de salvare nu au reușit să găsească persoana dispărută, iar misiunea a fost suspendată după câteva ore.

Echipele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au revenit sâmbătă dimineață în zona în care a fost semnalată dispariția marinarului. Misiunea a fost reluată la solicitarea Centrului Maritim de Coordonare (MRCC), după ce operațiunile desfășurate în ziua precedentă s-au încheiat fără rezultat.

ARSVOM a anunțat că solicitarea pentru continuarea intervenției a fost transmisă sâmbătă dimineață, la ora 06:43.

„Sâmbătă, 7 noiembrie, la ora 06:43, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare pentru a relua operaţiunea de căutare şi salvare începută vineri, 6 noiembrie, a unei persoane care a căzut în apa de pe nava SEA Angel 1”, au transmis reprezentanţii ARSVOM.

Nava specializată SAR ARTEMIS a fost trimisă în perimetrul comunicat de Centrul Maritim de Coordonare. După sosirea la locul indicat, echipajul a început verificarea zonei pentru localizarea persoanei dispărute.

Incidentul s-a produs vineri, 6 noiembrie, când un membru al echipajului pescadorului SEA Angel 1 a căzut în apă. La ora 15:21, Centrul Maritim de Coordonare a solicitat intervenția ARSVOM pentru desfășurarea unei misiuni de căutare și salvare.

Nava SAR ARTEMIS a participat la operațiune timp de câteva ore, însă marinarul nu a fost localizat.

În lipsa unui rezultat, căutările au fost întrerupte, iar ambarcațiunea de salvare s-a întors la bază.

Operațiunea a fost reluată sâmbătă dimineață, nava SAR ARTEMIS revenind în zona indicată de MRCC pentru continuarea căutărilor.