Atenție de unde cumpărați kendama! Luna cadourilor plină de țepe

Luna cadourilor pare să fie mai plină de înșelăciuni ca niciodată. Inclusiv jucăriile celor mici au ajuns să fie țintă pentru răufăcători.

Jocul mult dorit de către mulți copii este Kendama, drept urmare părinții încearcă să le facă pe plac. O astfel de jucărie costă câteva sute de lei, așa că au apărut și speculanții care s-au demonstrat a fi răufăcători.

Mai exact un site din România a vândut astfel de jucării contrafăcute. iar în timp ce unii părinți au primit o imitație proastă, alții nu au primit nimic.

”Toate persoanele care au comandat de pe acest site și se simt prejudiciate, mă pot contacta pentru a formula plângere penală pentru înșelăciune! Mă ofer să mă ocup gratuit de tot ce înseamnă redactare si depunere plângere penală și constituiri de părți civile pentru toți cei prejudiciați! Sunt de profesie avocat și profesez în drept penal.

Am comandat un produs krom de 200 lei si am primit prin curier o porcărie ieftină. Fac chestia asta din ambiție personală. Mulți oameni au comandat pentru copiii lor și nu accept ca niște nemernici să își bata joc de așteptările unor copii inocenți care abia așteaptă o jucărie în prag de sărbători”, a spus un avocat pe o pagină legată de acest joc.

Ulterior acesta a revenit cu detalii. ”Cele care au achitat cu cardul nu au primit nimic iar cei care au comandat cu plata ramburs au primit niște chinezării ieftine contrafăcute!”, a mai spus avocatul. De altfel, la aceiași postare mai mulți păgubiți au venit cu alte soluții. ”Dacă ați plătit cu cardul puteți face chargeback. Întrebați la banca. Veți primi banii înapoi”, a mai spus o altă persoană.

Cert este că pe grupurile de profil sunt zeci de persoane care acuză faptul că au fost înșelat. O astfel de jucărie cumpărată de pe site-urile oficiale costă undeva la 5-600 de lei. Părinții care s-au gândit că vor economisi, acum se străduiesc să își recupereze paguba.