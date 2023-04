Atacul împotriva omului de afaceri Jean Sasu. Secretele din spatele fenomenului Nuba

Unul dintre patronii clubului de lux Nuba, Jean Sasu, a fost atacat cu un cuțit, în plină zi, în fața cafenelei sale de pe Bulevardul Dorobanți. El a fost înjunghiat de un individ, despre care se spune că ar fi străin, și care a reușit să fugă.

Incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, pe înregistrarea căreia se vede cum Sasu iese din local, împreună cu o femeie, în vreme ce agresorul stă la o masă. Acesta poartă o șapcă trasă pe ochi și un hanorca larg, albastru, care îl face greu de recunoscut.

Atacatorul se ridică brusc, aleargă în spatele celor doi, apoi scoate cuțitul și îl lovește pe Jean Sasu, fără nici un avertisment. Nu a existat o altercație sau măcar o discuție între cei doi. Imediat după atac, agresorul o ia la fugă. Totul indică o agresiune premeditată.

De altfel, există martori care susțin că bărbatul ar fi apărut în zonă în urmă cu câteva zile, dând târcoale localului. S-a așezat la terasă, a făcut consumație, iar la un moment dat, chiar ar fi încercat să-i filmeze pe cei care acționarii localului. Chelnerul care l-a servit a precizat că bărbatul vorbea limba engleză.

După incident Jean Sasu (foto) a ajuns la spital, cu o rană destul de ușoară, care nu îi pune viața în pericol. Între timp,poliția a început o anchetă în acest caz și îl caută pe agresor. Sunt multe de lămurit într-o astfel de situație, în special legat de motivul care l-a determinat pe agresor să comită o astfel de faptă.

Despre rețeaua de cluburi Nuba

Incidentul de pe Dorobanți readuce în atenție ceea ce, în urmă cu câțiva ani, se numea „fenomentul Nuba”. O rețea de cluburi de noapte exclusiviste, frecventate de vedete și oameni de afaceri, cu bani, pusă pe picioare de câțiva tineri.

Cluburile Nuba sunt renumite pentru petrecerile organizate aici, cu șampanie scumpă cărată cu roaba, invitați care ajung cu elicopterul sau în limuzine scumpe și, mai ales, pentru notele de consumație, pe care le plătesc unii, care ajung și la 50.000 de euro pe noapte.

Conceptul Nuba a fost lansat, în 2015, de trei antreprenori, Alin Negulescu, Jean Sasu și Alexandru Nanu. A fost o poveste de succes, asemănătoare celor din filmele americane, care a crescut în doar câțiva ani. În 2019, Nuba era deja un fenomen.

Cum a luat naștere fenomenul Nuba

Pivotul în jurul căruia s-a dezvoltat fenomenul Nuba, pare să fi fost Alin Negulescu, un om de afaceri de succes care la 16 ani punea muzică prin discoteci. Și-a deschis propria afacere încă din 1991, iar înainte de Nuba a deținut 89 de magazine de telefonie mobile. A avut investiții în imobiliare, dar și în reviste auto.

Începând cu anul 2009, așa cum declara, s-a orientat spre industria restaurantelor, propunând ceva nou pentru piața autohtonă. Primul club Nuba a fost deschis, de cei trei asociați în 2015, fiind o investiție de 500.000 de euro.

„Piața avea nevoie, piața o cerea. Localurile premium erau mereu pline, deci era clar că era nevoie de încă unul. Și așa a luat naștere Nuba de pe Strada Grigore Gafencu, pe care am deschis-o pe 5 noiembrie 2015. Apoi au urmat celelalte trei, într-un ritm cumva firesc”, povestea Alin Negulescu.

El a fost cel care a propus modelul de business, iar ceilalți doi asociați, Jean Sasu și Alexandru Nanu l-au acceptat. Iar lucrurile au mers de la sine.

Cine este Jean Sasu, patronul înjunghiat pe Dorobanți

La rândul său, Jean Sasu a fost cel care s-a ocupat de administrarea cluburilor, fiind implicat zi de zi. El este cel care a fost vizat și înjunghiat, în incidentul de joi seara, în Dorobanți.

„Ne diferențiem prin calitatea serviciilor, prin produsele din meniu, alese cu foarte mare grijă, prin relațiile speciale pe care le avem cu oamenii care vin la Nuba, prin entertainment, show, prin corectitudinea față de angajați, care ne-au rămas fideli încă de la început. Toate aceste mici detalii ne-au ajutat să creștem într-un ritm pe care nu mulți l-au anticipat”, afirma Jean Sasu, pentru Capital, în 2019.

Absolvent de Drept, spunea că i-a plăcut întotdeauna viața de noapte. A început să lucreze la o bancă, unde a pornit de la casier și a ajuns, în patru ani, director, după care s-a reorientat. Viața de angajat nu-i mai aducea nicio satisfacție, astfel că s-a lansat în afaceri.

„Eu cu Alex (Alexandru Nanu – n. red.) suntem foarte buni prieteni. Ieșeam mereu împreună, în cluburi, restaurante și ne-am gândit să ne deschidem ceva de genul acesta. Am încercat prin 2014, dar fiind tineri ne-am lovit de diverse probleme. Apoi a venit Alin cu acest proiect și am muncit la el cu mult entuziasm. Ne-am implicat total și am dezvoltat un concept care a atras rapid foarte mulți clienți, care nu numai că au revenit la noi, dar și-au adus și toți prietenii. Iar noi am fost și suntem mereu la Nuba să-i întâmpinăm”, mai povestea Jean Sasu, patronul înjunghiar, pentru Capital.