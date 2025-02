Atac ucrainean cu drone asupra unei rafinării din Rusia. Incendiu puternic la sud de Moscova

O rafinărie de petrol din Riazan, oraș situat la 196 km sud-est de Moscova, a fost cuprinsă de flăcări luni, în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei. Autoritățile ruse și mass-media locale au confirmat incidentul, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Atacul are loc în contextul unei campanii extinse a Ucrainei de distrugere ori scoatere din funcțiune a instalațiilor energetice și militare ruse, considerată o ripostă la bombardamentele continue ale Rusiei asupra orașelor și infrastructurii energetice ucrainene.

Autoritățile ruse au declarat că două drone au fost distruse de sistemele de apărare antiaeriană, în timp ce resturile acestora au declanșat un incendiu pe teritoriul unei rafinării.

The Ryazan oil refinery was struck by a series of UAVs. The resulting explosion was quite impressive.

Ukraine‘s air campaign against Russia‘s energy infrastructure is in full swing.

Source: Telegram / OperativnoZSU pic.twitter.com/nuUqvAXc8G

— (((Tendar))) (@Tendar) January 24, 2025