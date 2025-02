Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că Rusia a atacat adăpostul de la centrala nucleară de la Cernobîl. Liderul ucrainean a prezentat, de asemenea, mai multe înregistrări video ca dovadă a acestei acuzații.

„Noaptea trecută, o dronă de atac rusească cu un focos puternic exploziv a lovit adăpostul care protejează lumea de radiații la cea de-a patra unitate de putere distrusă a centralei nucleare din Chornobîl”, a afirmat Zelenski.

Acest adăpost a fost realizat de Ucraina în colaborare cu alte națiuni din Europa și din întreaga lume, inclusiv cu Statele Unite, toți angajați în promovarea unei securități autentice pentru umanitate. Singura țară care atacă astfel de locații, ocupă centrale nucleare și desfășoară război fără a ține cont de consecințe este Rusia de astăzi, reprezentând o amenințare teroristă la adresa întregii lumi.

Adăpostul de la CNE Cernobîl a fost avariat de o dronă. Incendiul a fost stins, iar până în prezent, nivelurile de radiații nu au crescut și sunt monitorizate constant. Conform evaluărilor preliminare, daunele aduse adăpostului sunt considerabile.

Rusia își continuă expansiunea militară și nu dă semne de schimbare în retorica sa confuză și anti-umană. Aceasta sugerează că Putin nu se pregătește pentru negocieri, ci pentru a continua să înșele comunitatea internațională.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025