„Aș prefera să îi dau copilului meu Jack Daniels și marijuana în loc de Instagram”: Declarația controversată a unui cadru didactic

Afirmațiile profesorului american Scott Galloway au stârnit multe controverse. Poziția acestuia vine în contextul în care axa de dezinformare promovată pe rețele de socializare precum Facebook și Instagram a luat amploare și a condus la scăderea ratei de vaccinare. Cadrul didactic spune că fenomenul va conduce la „decese și dizabilități nenecesare”.

De altfel, în cadrul celei mai mari scurgeri de informații Facebook, a ieșit la iveală faptul că remarcile ce dezinformează cu privire la vaccinul anti-COVID nu mai pot fi controlate. „Nu avem nicio idee despre amploarea problemei”, se arată într-un raport de cercetare intern postat pe site-ul Facebook în februarie 2021, la un an de la declanșarea pandemiei. „Sistemele noastre interne nu identifică, retrogradează și/sau elimină încă suficient de des comentariile anti-vaccin”, a subliniat raportul.

„Aș prefera să îi dau copilului meu Jack Daniels și marijuana”

Profesorul american de marketing Scott Galloway, prezentator de televiziune, a precizat într-o intervenție la CNN că „în calitate de părinte – și cred că mulți părinți ar fi de acord cu mine – aș prefera să îi dau copilului meu de 14 ani o sticlă de Jack Daniels și marijuana decât să-i permit să dețină un cont de Instagram și Snapchat”, explicând în susținerea afirmației sale mai multe aspecte despre rețelele de socializare.

„Imaginați-vă că vi se prezintă un sine complet 24 de ore din 24, 7 zile din 7, și apoi imaginați-vă o platformă foarte populară, dominată în mare parte de femei tinere sau fete, care postează o fotografie cu ele însele și așteaptă comentarii din partea grupului de prieteni sau a unor străini efectiv.

Premisele de bază deja sunt puțin ciudate și necontrolabile. Există o mulțime de dovezi care arată că daunele în cazul adolescenților, precum și rata de sinucidere a explodat mai ales în rândul fetelor, de când rețelele de socializare au dat lovitura pe telefoanele mobile, în jurul anului 2012, când Facebook a achiziționat Instagram.

Pericolul Instagram: „Am pus aceste arme nucleare în mâinile lor”

Oricine are copii știe că are viața împărțită pe mai multe domenii – muncă, distracție, copii, de exemplu. Și dacă se întâmplă ceva cu copilul tău, întreaga ta lume e distrusă. (…) (n.r. Pe platformele de socializare), băieții agresează verbal și cu privire la aspectul fizic, în timp ce fetele intimidează pe plan relațional.

Noi am pus aceste arme nucleare în mâinile lor. Cred că peste zece ani vom privi și ne vom întreba cum de am permis ca așa ceva să se întâmple copiilor noștri… Vom regreta că nu am desființat companiile (n.r. acestea) și că am ignorat creșterea economică pe care au înregistrat-o după ce și-au exercitat puterea sub forma unui monopol”, a afirmat profesorul Scott Galloway.