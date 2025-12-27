Armistițiu cu efect imediat între Thailanda și Cambodgia

Thailanda și Cambodgia au convenit asupra unui armistițiu imediat, au anunțat miniștrii apărării din ambele țări într-o declarație comună, citată de BBC.

Cele două părți au convenit să înghețe liniile frontului acolo unde se află acum și să permită civililor care locuiesc în zonele de frontieră să se întoarcă acasă, oprind aproape trei săptămâni de ciocniri intense în care zeci de oameni au fost uciși și aproape un milion de strămutați.

Armistițiul a intrat în vigoare sâmbătă la prânz, ora locală (05:00 GMT). După ce va fi în vigoare timp de 72 de ore, 18 soldați cambodgieni deținuți de Thailanda din iulie vor fi eliberați, se arată în declarație.

Descoperirea a venit după zile de discuții între cele două țări, cu încurajare diplomatică din partea Chinei și SUA.

Acordul prioritizează readucerea persoanelor strămutate la casele lor și include, de asemenea, un acord de îndepărtare a minelor terestre.

Ministrul thailandez al Apărării, Natthaphon Narkphanit, a descris armistițiul ca pe un test pentru „sinceritatea celeilalte părți”.

„În cazul în care armistițiul nu se materializează sau este încălcat, Thailanda își păstrează dreptul legitim la autoapărare în temeiul dreptului internațional”, a declarat el reporterilor.

Thailanda a fost reticentă în a accepta armistițiul, spunând că ultimul nu a fost implementat în mod corespunzător. De asemenea, a dezaprobat ceea ce a considerat a fi eforturile Cambodgiei de a internaționaliza conflictul.

Armata thailandeză a declarat că trupele sale au răspuns focului cambodgian în provincia Si Sa Ket din Thailanda, în care doi soldați thailandezi au fost răniți.

Ministerul Apărării din Cambodgia a declarat că forțele thailandeze au atacat primele, în provincia Preah Vihear, și a insistat că Cambodgia nu a ripostat.

Conflictele au continuat pe tot parcursul lunii decembrie. Vineri, Thailanda a efectuat mai multe atacuri aeriene în interiorul Cambodgiei.

Forțele Aeriene Thailandeze au declarat că au lovit o „poziție militară fortificată” cambodgiană după ce civilii au părăsit zona. Ministerul Apărării din Cambodgia a declarat că atacurile au fost „atacuri fără discriminare” împotriva locuințelor civile.

Cât de bine se va menține armistițiul de data aceasta depinde în mare măsură de voința politică. Sentimentul naționalist a fost inflamat în ambele țări.

Cambodgia, în special, a pierdut mulți soldați și o mare parte din echipamentul său militar. A fost împinsă înapoi din pozițiile pe care le deținea la graniță și a suferit pagube extinse din cauza atacurilor aeriene thailandeze, nemulțumiri care ar putea îngreuna realizarea unei păci durabile.

Dezacordul privind frontiera datează de mai bine de un secol, dar tensiunea a crescut la începutul acestui an după ce un grup de femei cambodgiene a cântat cântece patriotice într-un templu disputat.

Un soldat cambodgian a fost ucis într-un conflict în luna mai, iar două luni mai târziu, în iulie, au avut loc cinci zile de lupte intense de-a lungul frontierei, care au lăsat zeci de soldați și civili morți. Alte mii de civili au fost strămutați.

În urma intervenției Malaeziei și a președintelui Trump, a fost negociat un armistițiu fragil între cele două țări, semnat la sfârșitul lunii octombrie. Dar acordul a fost suspendat de Thailanda în noiembrie, după ce soldații thailandezi au fost răniți de mine terestre, prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul anunțând că amenințarea la adresa securității „nu a scăzut de fapt”.