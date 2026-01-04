Armata moldovenească renunţă la automatul Kalaşnikov

Republica Moldova. Pistolul automat „Kalașnikov” AK-47, principala armă din dotarea fostei armate sovietice şi a armatei ruse vor fi retrase din dotarea Armatei Naţionale a Republicii Moldova.

Anunţul a fost făcut de ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, în cadrul unui interviu pentru Moldova 1.

Anatolie Nosatîi a anunțat că Armata Naţională renunţă la armele de model Kalaşnikov, păstrate încă din perioada sovietică, pentru o tranziție graduală la calibrul NATO, cu beneficii logistice și operaționale, ceea va marca o etapă de modernizare a Armatei Naționale.

„Vom trece definitiv la armamentul folosit în Occident, la calibrul NATO, care ne dă posibilitate și acces la baza logistică, muniție, piese de schimb. O facem treptat”, a precizat ministrul moldovean al Apărării.

Potrivit lui Nosatîi, deja cinci unităţi ale Armatei Naţionale au renunțat la Kalașnikov. Printre care4 Regimentul de Stat-Major şi Academia militară.

Pistolul automat „Kalașnikov” AK-47 este o pușcă de asalt creată în 1947 de rusul Mihail Kalașnikov și folosită în timpul Războiului Rece ca armă standard de armatele statelor din Blocul Estic și ale țărilor aliate cu acesta.

Devenită celebră sub prescurtarea a AK-47 sau pur și simplu Kalașnikov a avut un succes mare, fiind produsă în 100 de milioane de exemplare, datorită faptului că este simplă și se folosește ușor. Foarte cunoscută este și urmașa acesteia, AKM, o armă de asalt de 7,62 mm, cu denumirea numită „Automat Kalașnikov Modernizat”, care a început să fie produsă din 1950.

În ciuda avantajelor lor evidente, AK-47 și AKM erau considerate ca având probleme de precizie, în principal din cauza forțelor de recul generate de puternicul cartuș de 7,62 mm.

În anii 1970, AKM-ul a fost înlocuit de AK-74, care a adaptat designul de bază al Kalașnikov-ului la un proiectil mai mic de 5,45 mm. O versiune ulterioară a AK-74, AK-74M, a fost principala armă de infanterie a armatei ruse în secolul XX.