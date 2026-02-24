Social

Apple lansează produse noi. Fanii iPhone vor avea parte de surprize

Comentează știrea
Apple lansează produse noi. Fanii iPhone vor avea parte de surprizeApple. Sursa foto: Matias Cruz/ Pixabay
Din cuprinsul articolului

Apple urmează să anunțe mai multe produse noi în perioada 2-4 martie. În trei zile consecutive, compania americană va prezenta atât gadgeturi de tip flagship, cât și dispozitive mai accesibile, pentru a atrage un public cât mai larg, potrivit thurrott.com.

Apple lansează produse noi

Cel mai așteptat anunț este iPhone 17e, care va fi echipat cu cipul A19 și cu un modem de date dezvoltat intern de Apple. Telefonul va include suport MagSafe, permițând utilizatorilor să folosească accesorii magnetice, precum baterii externe și încărcătoare wireless, pentru o experiență mai rapidă și mai convenabilă de alimentare a dispozitivului.

iPhone 17e

iPhone 17e. Sursa foto Captură video

Pe lângă iPhone 17e, Apple intenționează să lanseze o serie de laptopuri mai accesibile decât modelele MacBook Air existente. Noile dispozitive vor fi echipate cu procesoare din seria A, folosite pe iPhone, și vor fi disponibile în culori vii, pentru a atrage atât utilizatorii tineri, cât și pe cei care caută performanță la un preț mai mic.

Noi versiuri de MacBook

Actualizările nu se opresc aici: Apple ar urma să prezinte noi versiuni de MacBook Air și MacBook Pro, echipate cu cipurile M5, precum și modele actualizate de tablete iPad Air și iPad standard. În plus, se estimează că Mac Studio și Studio Display ar putea primi upgrade-uri menite să consolideze poziția Apple în segmentul profesional de creație și producție multimedia.

Scandal în ședința CGMB, de la proiectul PSD de reducere a facturilor. Ciucu îi acuză de populism
Scandal în ședința CGMB, de la proiectul PSD de reducere a facturilor. Ciucu îi acuză de populism
Bon fiscal lung de 4,34 metri. Câți bani a cheltuit o femeie la Ikea pe 528 de produse
Bon fiscal lung de 4,34 metri. Câți bani a cheltuit o femeie la Ikea pe 528 de produse
MacBook

MacBook. Sursa foto Apple

Ultimele produse lansate de Apple

Lansările vor fi inițial anunțate prin comunicate de presă oficiale, iar pe 4 martie Apple va organiza demonstrații live pentru presa de specialitate și influenceri din domeniul tehnologic. Evenimentul va oferi detalii tehnice complete și posibilitatea de a testa noile produse înainte ca acestea să fie disponibile în magazinele fizice și online.

În februarie 2025, compania a lansat iPhone 16e, un model accesibil din gama iPhone 16. Telefonul a început să fie vândut la sfârșitul lunii februarie 2025 și face parte din cea de‑a 18‑a generație de iPhone‑uri, alături de modelele iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro și 16 Pro Max. În toamna anului 2025, compania a lansat seria iPhone 17, incluzând versiunile standard și cele Pro.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:29 - Accident în Cluj-Napoca. Un adolescent pe trotinetă, lovit de autobuz după ce ar fi trecut pe roșu
13:23 - Scandal în ședința CGMB, de la proiectul PSD de reducere a facturilor. Ciucu îi acuză de populism
13:18 - Ministerul francez de Externe face scandal în legătură cu ambasadorul SUA
13:13 - Acatistul Sfintei Mucenițe Irina pentru binecuvântarea căsniciei. Când se citește
13:01 - Bon fiscal lung de 4,34 metri. Câți bani a cheltuit o femeie la Ikea pe 528 de produse
12:55 - Tipărirea unui ziar, suspendată pentru prima dată în 153 de ani. Furtună de zăpadă istorică în SUA

HAI România!

🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng
🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng
România, ținta Iranului?
România, ținta Iranului?
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...

Proiecte speciale