Apple lansează produse noi. Fanii iPhone vor avea parte de surprize

Apple urmează să anunțe mai multe produse noi în perioada 2-4 martie. În trei zile consecutive, compania americană va prezenta atât gadgeturi de tip flagship, cât și dispozitive mai accesibile, pentru a atrage un public cât mai larg, potrivit thurrott.com.

Cel mai așteptat anunț este iPhone 17e, care va fi echipat cu cipul A19 și cu un modem de date dezvoltat intern de Apple. Telefonul va include suport MagSafe, permițând utilizatorilor să folosească accesorii magnetice, precum baterii externe și încărcătoare wireless, pentru o experiență mai rapidă și mai convenabilă de alimentare a dispozitivului.

Pe lângă iPhone 17e, Apple intenționează să lanseze o serie de laptopuri mai accesibile decât modelele MacBook Air existente. Noile dispozitive vor fi echipate cu procesoare din seria A, folosite pe iPhone, și vor fi disponibile în culori vii, pentru a atrage atât utilizatorii tineri, cât și pe cei care caută performanță la un preț mai mic.

Actualizările nu se opresc aici: Apple ar urma să prezinte noi versiuni de MacBook Air și MacBook Pro, echipate cu cipurile M5, precum și modele actualizate de tablete iPad Air și iPad standard. În plus, se estimează că Mac Studio și Studio Display ar putea primi upgrade-uri menite să consolideze poziția Apple în segmentul profesional de creație și producție multimedia.

Lansările vor fi inițial anunțate prin comunicate de presă oficiale, iar pe 4 martie Apple va organiza demonstrații live pentru presa de specialitate și influenceri din domeniul tehnologic. Evenimentul va oferi detalii tehnice complete și posibilitatea de a testa noile produse înainte ca acestea să fie disponibile în magazinele fizice și online.

În februarie 2025, compania a lansat iPhone 16e, un model accesibil din gama iPhone 16. Telefonul a început să fie vândut la sfârșitul lunii februarie 2025 și face parte din cea de‑a 18‑a generație de iPhone‑uri, alături de modelele iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro și 16 Pro Max. În toamna anului 2025, compania a lansat seria iPhone 17, incluzând versiunile standard și cele Pro.