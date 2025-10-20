ANP: Incidentul de la Penitenciarul Târgu Jiu, cauzat de un cumul de factori. Cum a reușit deținutul să intre în sistemul informatic

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a transmis că incidentul informatic raportat pe 16 septembrie la Penitenciarul Târgu Jiu, când un hacker a accesat baza de date a instituţiei, a fost provocat de un „cumul de factori”.

ANP a anunţat luni că, pe 16 septembrie, la Penitenciarul Târgu Jiu a avut loc un incident informatic care a afectat temporar confidenţialitatea şi integritatea unor seturi de date din sistemul informatic al instituţiei.

Sursa citată a transmis că incidentul nu a fost o spargere a bazelor de date, ci o „disfuncţionalitate” care a impus o intervenţie rapidă din partea direcţiilor de specialitate ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. După verificările iniţiale, autorităţile au intervenit rapid pentru a izola şi remedia problema.

Verificările ample realizate de Direcţia Inspecţie Penitenciară au arătat că accesarea neautorizată a sistemelor informatice de către un deţinut a fost posibilă dintr-un cumul de factori.

Printre aceştia se numără încălcarea regulilor de securitate prin divulgarea datelor de conectare de către un poliţist de penitenciare, atribuirea unor roluri fără legătură cu responsabilităţile de serviciu, acordarea nejustificată de drepturi pentru un anumit cont de utilizator, folosirea unui cont comun şi amplasarea nepotrivită a staţiei, care a redus eficienţa supravegherii.

De asemenea, ANP menţionează neglijenţa personalului operativ şi IT din Penitenciarul Târgu Jiu, precum şi întârzierea raportării incidentului către structurile superioare, ceea ce a afectat timpul de reacţie iniţial.

ANP a precizat că, în urma verificărilor, au fost sesizate comisiile de disciplină pentru poliţiştii de penitenciare cu funcţii de conducere sau execuţie, în cazul cărora au fost constatate fapte ce pot fi considerate abateri disciplinare.

„În sfera administrativă, au fost luate măsuri care privesc elaborarea/aprobarea de acte normative interne, prin care să se stabilească drepturile pentru fiecare cont de utilizator al aplicaţiei informatice în cauză, precum şi procedura de alocare a rolurilor specifice către utilizatori, modalităţi de verificare şi control al acestei activităţi la nivelul unităţilor penitenciare. În sfera răspunderii penale, Nota de constatare şi documentele care au stat la baza emiterii acesteia au fost înaintate Serviciului de Combatere a Criminalităţii organizate Gorj, unitate specializată care a fost informată cu privire la caz”, a anunțat ANP.

Sursa citată arată că, din cauza întârzierii raportării incidentului, au fost înlocuiţi directorul penitenciarului şi directorul adjunct responsabil cu siguranţa deţinerii şi regimul penitenciar. „Anchetele derulate de autorităţile competente sunt, în continuare, în desfăşurare, iar ANP colaborează îndeaproape cu toate instituţiile implicate pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de incident”, a mai anunțat insituția.

La mijlocul săptămânii trecute, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare a anunţat, printr-o postare pe Facebook, că un hacker încarcerat la Penitenciarul Târgu Jiu a creat „o breşă majoră de securitate în sistemul penitenciar”, permiţând deţinuţilor să acceseze sistemul, să modifice date şi să acorde drepturi sau vizite intime.

Sursa citată menţionează că deţinuţii – unul dintre ei „autodeclarat cu nume de cod în reţeaua Anonymous” – şi-au creat conturi de administrator cu acces total la sistemul informatic al Poliţiei Penitenciare. Aceste conturi fuseseră oferite iniţial personalului într-un mod necorespunzător, nu au fost verificate o perioadă îndelungată şi au fost retrase ulterior.

Aceeaşi sursă arată că situaţia a fost descoperită „întâmplător”, datorită „vigilenţei unei poliţiste de penitenciare” care a observat neconcordanţe în conturi, legate de sume de bani şi cumpărături, şi „a dat alarma”.