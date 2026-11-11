Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a scos la concurs 54 de posturi vacante de agent operativ, prin recrutare din sursă externă, în cadrul sectorului de siguranță a deținerii și regim penitenciar din unitățile penitenciar-spital. Persoanele interesate se pot înscrie până la 24 noiembrie 2026, inclusiv, ora 15:00, dacă îndeplinesc condițiile generale și cerințele specifice posturilor.

Concursul se adresează persoanelor din afara sistemului penitenciar care doresc să ocupe o funcție de execuție în cadrul unităților penitenciar-spital. Recrutarea are loc într-un domeniu în care personalul operativ contribuie la menținerea siguranței locurilor de deținere și la respectarea regimului de executare a pedepselor.

Potrivit anunțului publicat de Administrația Națională a Penitenciarelor, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții generale pentru a putea participa la concurs.

Aceștia trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul în România, să cunoască limba română și să fi împlinit vârsta de 18 ani. De asemenea, este obligatoriu să aibă capacitate deplină de exercițiu și să fie declarați apți din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției.

Condițiile de participare includ și următoarele cerințe:

să îndeplinească cerințele legale privind studiile și vechimea;

să nu aibă antecedente penale și să nu fie cercetați penal sau judecați pentru săvârșirea unor infracțiuni;

să îndeplinească cerințele specifice postului;

să nu fi avut raporturile de serviciu încetate din motive disciplinare, în ultimii cinci ani;

să aibă un comportament compatibil cu principiile profesiei de polițist de penitenciare;

să nu fi fost agenți sau colaboratori ai fostei Securități, ca poliție politică, și să nu fie lucrători operativi, informatori ori colaboratori ai serviciilor de informații.

Pentru funcțiile care presupun acces la informații clasificate, candidații trebuie să obțină și autorizația necesară după promovarea concursului.

Dosarele complete de înscriere trebuie depuse la sediul unității penitenciar-spital care organizează concursul pentru postul respectiv. Termenul-limită este 24 noiembrie 2026, ora 15:00.

În perioada înscrierilor, documentele pot fi depuse în intervalul orar 08:00–15:00. Candidații trebuie să se asigure că dosarul conține toate documentele solicitate, întrucât verificarea acestora reprezintă o etapă obligatorie a procedurii de recrutare.

În cel mult trei zile lucrătoare de la expirarea termenului de înscriere, structura de resurse umane a unității organizatoare va verifica dosarele și îndeplinirea condițiilor de participare. În această etapă nu sunt evaluate încă aptitudinile medicale și psihologice.

Rezultatele verificării vor fi publicate pe site-ul unității care organizează concursul și pe portalul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Prima probă de concurs nu va putea fi organizată mai devreme de 19 decembrie 2026, respectiv după minimum 45 de zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Planificarea probelor pentru candidații declarați eligibili va fi afișată la sediul unității organizatoare și pe site-urile acesteia și al ANP.

Proba scrisă, destinată verificării cunoștințelor specifice postului, va avea o modalitate de desfășurare stabilită de comisia de concurs. Eventualele modificări ale calendarului sau ale organizării examenului vor fi comunicate prin canalele oficiale ale instituției.

Persoanele interesate trebuie să consulte anunțul oficial al Administrației Naționale a Penitenciarelor înainte de depunerea dosarului. Acolo sunt disponibile informațiile privind posturile scoase la concurs, condițiile specifice, documentele necesare și procedura de recrutare.