Cercetătorii studiază gaura gravitațională misterioasă din Antarctica

O anomalie gravitațională detectată în Antarctica atrage tot mai mult atenția comunității științifice, după ce măsurătorile recente arată că fenomenul se intensifică. Specialiștii au observat că într-o anumită regiune a continentului înghețat câmpul gravitațional al Pământului este mai slab decât media globală, iar diferența pare să crească în timp, informează futurism.com.

Cercetările, bazate pe date colectate prin sateliți și modele geofizice avansate, sugerează că această„gaură” gravitațională nu este un fenomen apărut recent, însă evoluția sa actuală ridică noi semne de întrebare. Oamenii de știință analizează procesele din adâncul scoarței terestre și din mantaua planetei, încercând să determine ce anume determină modificările observate.

Printre ipotezele luate în calcul se numără mișcările maselor de rocă din interiorul Pământului, variațiile de densitate ale materialelor subterane sau chiar efectele pe termen lung ale separării continentelor. În plus, topirea accelerată a calotei glaciare ar putea contribui la redistribuirea masei, influențând indirect câmpul gravitațional local.

Deși fenomenul nu reprezintă un pericol imediat pentru populație, cercetătorii subliniază că înțelegerea lui este esențială pentru a descifra dinamica internă a planetei. Asta dovedește că Antarctica rămâne nu doar un laborator natural pentru studiul schimbărilor climatice, ci și o zonă-cheie pentru explorarea misterelor ascunse în adâncurile Terrei.

Timp de zeci de ani, cercetătorii au analizat așa-numitele „găuri gravitaționale”, regiuni vaste din scoarța terestră unde intensitatea gravitației este sensibil mai redusă decât media globală. Aceste anomalii reprezintă adevărate ferestre către procesele ascunse din adâncul planetei.

În acest context, o nouă cercetare publicată în revista Scientific Reports aduce noi indicii despre acest mister geofizic. Profesorul de geofizică Alessandro Forte de la Universitatea din Florida și cercetătorul Petar Glišović de la Institutul de Fizică a Pământului din Paris au demonstrat că mișcările profunde ale rocilor sunt strâns corelate cu schimbările climatice majore din istoria Antarcticii. Concluzia lor sugerează că variațiile gravitaționale ar fi putut influența formarea și extinderea calotelor glaciare.

Pentru a ajunge la aceste rezultate, echipa a realizat o hartă detaliată a anomaliilor gravitaționale antarctice, analizând modul în care acestea au evoluat de-a lungul a milioane de ani. Instrumentul-cheie al studiului a fost o vastă bază de date cu înregistrări ale cutremurelor produse în diferite colțuri ale lumii.

„E ca și cum am face o tomografie computerizată a întregii planete, doar că nu dispunem de raze X, ca într-un cabinet medical”, a explicat Forte. „Cutremurele sunt sursa noastră de lumină. Undele seismice ne permit să vedem în interiorul Pământului”.

Descoperirile oferă o nouă perspectivă asupra modului în care dinamica internă a planetei poate influența clima la scară geologică, subliniind legătura profundă dintre procesele din adâncuri și transformările vizibile la suprafață.

Cu ajutorul unor simulări computerizate avansate, cercetătorii au reconstituit evoluția misterioasei anomalii gravitaționale din Antarctica așa cum arăta în urmă cu aproximativ 70 de milioane de ani, într-o perioadă în care dinozaurii dominau încă ecosistemele terestre.

Rezultatele indică faptul că această „gaură” gravitațională s-a intensificat treptat pe parcursul a zeci de milioane de ani. Fenomenul s-a suprapus peste transformări climatice majore pe continentul sudic, inclusiv extinderea masivă a ghețarilor. Aceste procese au avut consecințe profunde la scară globală, influențând nivelul mărilor și gradul de acidifiere al oceanelor.

Chiar dacă studiul nu demonstrează o relație directă de tip cauză-efect între dinamica rocilor din interiorul Pământului și modificările gravitaționale asociate cu acumularea gheții, autorii cercetării, Forte și Glišović, își propun să exploreze mai departe ipoteza potrivit căreia variațiile nivelului mării ar putea fi influențate de intensificarea acestei anomalii gravitaționale.