Aniversare fără surprize pentru Melania Trump. Cină romantică, dar fără dar din partea soțului

Donald Trump a recunoscut că, din cauza programului său extrem de încărcat, nu a reușit să-i cumpere un cadou soției sale, Melania, care pe 26 aprilie împlinește 55 de ani.

În schimb, cei doi au ales să sărbătorească printr-o cină romantică la bordul avionului prezidențial Air Force One, în timpul deplasării oficiale în Italia.

Trump a făcut această declarație vineri seara, explicând că, deși nu a reușit să facă un cadou, intenționează să compenseze printr-o seară specială pe drumul de întoarcere în Statele Unite. „Ea lucrează în ziua aniversării sale”, a spus președintele american, remarcând că Melania a înțeles circumstanțele care l-au împiedicat să o surprindă cu un dar material.

În ciuda acestei absențe a unui cadou fizic, Donald Trump a subliniat că au existat motive importante care l-au făcut să fie atât de ocupat.

„Nu am avut timp să cumpăr cadouri, am fost foarte ocupat”, a explicat președintele. În acea perioadă, Trump era concentrat pe evaluarea primelor 100 de zile ale celui de-al doilea mandat, dar și pe negocierile internaționale legate de taxele vamale și crizele geopolitice din Ucraina, Fâșia Gaza și Iran.

Cu toate acestea, el a dat de înțeles că sărbătoarea zilei de naștere a Melaniei va fi marcată, chiar dacă nu a reușit să-i ofere un cadou tangibil, cu o cină intimă în avion.

Reporter: Are you taking Melania to dinner or have you had time to get her a present?

Trump: I haven’t had much time to buy presents. I’ve been pretty busy. But it’s working out. People are starting to understand how good tariffs are… for us. https://t.co/9CDbr3YeJi pic.twitter.com/irG2HteRFG

— Acyn (@Acyn) April 25, 2025