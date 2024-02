Andreea Marin și Ștefan Bănică, mai apropiați ca niciodată. Misterul din spatele relației lor

Andreea Marin și Ștefan Bănică au o relaţie civilizată şi asta datorită fiicei lor Violeta. Fosta vedetă TV a declarat că toate deciziile cu privire la fata lor le iau împreună. Andreea Marin şi Violeta au fost premiate la Gala Performanței și a Excelenței 2023. O dovadă clară că Violeta calcă pe urmele părinţilor.

Andreea Marin și Ștefan Bănică au o relaţie excelentă

Andreea Marin a fost întrebată cum gestionează Violeta această celebritate și cum vede succesul de care se bucură fiica sa. Vedeta a spus că secretul constă în educaţia pe care i-a dat-o.

„Am crescut-o cu bun-simț, fără a da importanță faptului că eu și tatăl ei suntem persoane cunoscute prin natura muncii alese, am lăsat-o să se dezvolte prin forțe proprii, am educat-o cu conștiința că va avea ceea ce va dovedi că merită, nu primind de-a gata orice. Ea nu gândește în acești termeni – celebritate, notorietate –, ea învață, creează, se dezvoltă și restul vine de la sine, ca o consecință firească. Așa am crescut și eu. Iar ea are și un alt exemplu bun: fratele ei mai mare, Radu Ștefan (foto mai jos), pe care îl iubește foarte mult”, a explicat Andreea.

Andreea Marin și Ștefan Bănică. Sursa foto: Facebook

E dificil să faci față când ai un părinte celebru, darămite doi

Andreea Marin ştie ce înseamnă celebritatea, de asemenea şi Ştefan Bănică. Din acest motiv a dorit să îi lase libertatea de a alege ceea ce îi place să facă. Întrebată dacă o susţine în cariera artistică, aceasta a spus:

„Bineînțeles, am încurajat-o, ba chiar insist de multă vreme, știind că e foarte talentată la pian și că are multe alte compoziții, să iasă pe scenă, dar până acum a fost timidă… Acum a fost momentul, pur și simplu. Trebuia să simtă ea că e pregătită”, a povestit Andreea Marin.

Cu privire la cariera fiicei sale, Andreea Marin a spus: „Deocamdată, Dreptul e alegerea ei, muzica, dansul, teatrul îi pot aduce bucurii în viață în paralel cu cariera principală aleasă. Dar vom vedea. Și eu am ales Facultatea de Informatică și în anul doi eram deja în televiziune, nu se știe niciodată. O voi susține în ceea ce o va pasiona”, a mai declarat mama Violetei.

Andreea Marin, despre Violeta şi fratele ei. Sursa foto: Facebook

Andreea Marin nu ascunde faptul că se înţelege bine cu Ştefan Bănică

Andreea Marin se înţelege foarte bine cu fostul şoţ, mai ales când vine vorba despre fiica lor. Mai mult, aceasta spune că n-o răsfaţă pe fata lor. Nu fac altceva decât să o responsabilizeze.

„Decidem împreună ceea ce ține de viitorul ei, cum e firesc, n-aș spune deloc despre Violeta că e răsfățată de niciunul dintre noi, o responsabilizăm, dar o și iubim nespus, și ea știe asta. Violeta îmi seamănă foarte mult: luptătoare, încăpățânată în a-și urma crezul, pentru ea nu există nu se poate. Mă văd în ea, așa cum eram odinioară… Legătura noastră e foarte puternică și învățăm una de la alta din mers, evoluând împreună zi de zi. Sunt atâtea lucruri pe care nu le știam înainte să mă lovesc de ele ca părinte! Iar ea descoperă mereu noi valențe ale vieții, care nu e simplă, dar e frumoasă, merită a fi prețuită și înzestrată”, a concluzionat Andreea Marin, potrivit viva.ro.