Lavinia Pîrva vs. Andreea Marin. Fanii s-au luat la ceartă

Lavinia Pîrva și Andreea Marin au ajuns în centrul unor discuții pe internet. Ambele brunete au fani, iar părerile sunt foarte împărțite. Zâna Surprizelor și Ștefan Bănică Jr au divorțat în urmă cu zece ani. Cei doi au împreună o fată, pe Violeta. După separare, artistul s-a îndrăgostit de Lavinia, care i-a devenit și soție.

De cealaltă parte, Andreea Marin are o relație de ani buni cu Adrian Brâncoveanu. Zâna Surprizelor și actuala soție a lui Ștefan Bănică Jr. nu au nimic de împărțit, însă există o mulțime de comparații între ele pe Internet.

Lavinia Pîrva vs. Andreea Marin

Fanii cred că cele două au destul de multe în comun când vine vorba de aspectul fizic. Alții se ceartă și consideră că locul lui Ștefan Bănică este lângă Andreea Marin. Adevăratul scandal a început după ce Lavinia a publicat o fotografie din cabinetul medicului estetician, în timp ce se privea în oglindă.

O fană a Andreei Marin a ținut să sublinieze faptul că Zâna este cu mult mai frumoasă decât Lavinia Pîrva. „Întrebare: Oglindă, oglinjoară… cine e cea mai frumoasă în țară? Răspuns: Andreea Marin!”, a scris aceasta.

Andreea Marin, în depresie

În urmă cu ceva vreme, Andreea Marin a recunoscut că a fost în depresie și că a apelat la ajutorul specialiștilor. Ea a trecut prin momente cumplite, chiar dacă este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare și una dintre cele mai dorite femei din țară.

„Eram nefericită! Depresia e o boală, dar nu a avut legătură cu copilăria (n.r. – când și-a pierdut mama). Am avut destule necazuri la maturitate ca să știu că nu avea legătură cu copilăria.

Aș vrea ca oamenii să știe (n.r. – când au depresie), să fie un semnal de alarmă când încep să aibă insomnii, să se trezească dimineața cu lacrimi în ochi, fără să se întâmple nimic, abia te trezești și deja simți că sufletul îți plânge”, povestea vedeta într-un podcast.

Lavinia Pîrva, adevărul despre operațiile estetice

Situația nu a fost mereu roz nici în viața Laviniei Pîrva. Chiar dacă este consideră una dintre cele mai frumoase femei, ea a apelat la ajutorul medicului estetician. Actuala soție a lui Ștefan Bănică Jr. a declarat că nu are absolut nimic împotrivă cu operațiile estetice și că și-a făcut câteva intervenții pentru a avea mai multă încredere în ea.

„Eu cred că dacă simți nevoia… pentru că toate lucrurile astea pornesc din interior… dacă nu te simți bine în pielea ta și te ajută să prinzi încrede în tine, poți s-o faci, de ce nu?! Mie personal, dacă la mine te referi, îmi place să mă îngrijesc. S-a scris în nenumărate rânduri că am nu știu câte operații estetice.Și vreau să spun că nu, eu am într-adevăr o singură intervenție a bustului și asta am făcut-o după ce am născut pentru că am simțit această nevoie, în rest eu nu am operații estetice. Nu am operații estetice la față, nu am operații estetice pe nicăieri, dar îmi place să mă îngrijesc.

Dar non-invazive, astea nu sunt operații estetice. Dar când simt nevoia s-o fac, o fac. Și într-adevăr, am cunoscut un om extraordinar, care îmi cunoaște foarte bine fața. (…) Dacă vreodată aș simți nevoia să fac asta, de ce nu?! Dar eu mă simt foarte bine cu mine, nu am niciun fel de problemă”, a mai spus cântăreața.