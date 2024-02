Andreea Marin, marcată de căsnicia cu Ștefan Bănică Jr. „Nu a fost ușor”

Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr au format unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au căsătorit în anul 2006 și au divorțat în 2013. Aceștia au și o fiică împreună, pe Violeta.

Andreea Marin, probleme în căsnicia cu Ștefan Bănică

Cu toate că erau apreciați de multă, Zâna Surprizelor a povestit că a trecut prin momente îngrozitoare și că a suferit enorm. Prezentatoarea a mai spus că a avut anumite nemulțumiri și că i-a fost greu să treacă peste ele.

„Eu n-am ajuns la depresie dintr-un motiv de acest fel, nu aveam un gol interior de umplut, nu în acest sens. La mine a fost o treabă legată de perioada de după naștere și niște nemulțumiri, fiecare are nemulțumiri în viața sa, și m-a prins pe un teren mai slab, iar asta s-a întâmplat. După aceea, am vorbit deschis despre depresie și am făcut și campanii naționale și europene cu acest subiect, pentru că nu a fost ușor prin ce am trecut”, a povestit vedeta.

A fost marcată de moartea Mădălinei Manole

Fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. a recunoscut că a fost marcată de moartea tragică a Mădălinei Manole care, în 2010, și-a pus capăt zilelor pe fondul unei depresii post-natale ce nu fusese tratată. Atunci, Andreea Marin și-a dat seama că trebuie să meargă la psihiatru pentru a primi ajutor.

Andreea Marin a suferit de depresie

„Am ajuns și la limita aceea, un om încrezător ca mine, mă vedeți, care pare puternic pentru ceilalți, iar în cele mai multe situații sunt un om puternic, știu ce vreau de la viață, cu toate astea într-un punct foarte rău, foarte trist, foarte dur și cred că a fost foarte bine să bat la ușa unui specialist și să vorbesc despre asta ulterior, după ce am trecut prin experiență și m-am vindecat, unor oameni care și la atâția ani distanță mă întreabă despre depresie și ce e de făcut. Și mie mi-a atras atenția și am conștientizat cazul Mădălinei Manole, abia atunci am realizat că asta s-ar putea să fie în cazul meu”, a mărturisit Andreea Marin, potrivit wowbiz.ro.