De câteva luni de zile, Andreea Bălan și Tiberiu Argint trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cu toate că au fost surprinși de foarte multe ori împreună, aceștia nu au vorbit niciodată despre relație, cei doi preferând că țină totul pentru ei.

Recent, celebra artistă a mărturisit ce a determinat-o să devină extrem de discretă atunci câd este vorba despre viața ei personală.

Când va trebui să aflaţi ceva, o să vă povestesc

„Sunt fericită, sunt împlinită, lucrurile se aşază. Toată perioada cu separarea, cu divorţul a trecut, a trecut aproape un an de atunci. Acum sunt foarte liniştită şi vreau ca această latură a vieţii mele să o ţin pentru mine.

Toată viaţa mea a fost o carte deschisă de la 12 ani, aşa că am hotărât acum ca această parte să o ţin, deocamdată, pentru mine. Când va trebui să aflaţi ceva, o să vă povestesc, dar mi se pare foarte interesant să ţin pentru mine. E important să ai sustinere, un sprijin”, a declarat cântăreața despre decizia de a îl ține pe iubit departe de lumina reflectoarelor, relatează wowbiz.ro.

Andreea Bălan a ajuns de urgență la spital

Recent, Andreea Bălan a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Cu toate că a încercat să îi liniștească pe cei dragi și pe fanii ei, se pare că situația a fost mult mai gravă.

„A fost un abces abdominal de 6 centimetri, eu de o lună aveam dureri. Cred că de la mâncare, am făcut o indigestie. Am fost la doctor, mi s-au făcut radiografii. Mi s-a dat tratament, dar eu tot aveam dureri și am crezut că e tot de la balonare. Luni seară aveam dureri foarte mari, apăsa pe toate organele, mai ales pe colon. Mi-a luat sânge pe loc, aveam o infecție foarte mare, fără să se știe unde. Iar ecografii, iar nu s-a văzut la ecografie. Abia la computerul tomograf s-a văzut acest abces, m-au internat pe loc. Dacă mă întorceam acasă riscam să se spargă și să fac septicemie’, a dezvăluit Andreea Bălan.

Andreea Bălan: „Îmi făcusem testamentul vocal”

După ce a aflat că trebuie să intre urgent în sala de operații, Andreea Bălan, cuprinsă de frică, le-a dat mesaje apropiaților și-a făcut testamentul vocal.

„M-au programat la operație a doua zi. Am avut un noroc maxim. Mă speriasem deja, am dat mesaje la toți cei dragi, îmi făcusem testamentul vocal. Nu era sala de operații gata, și de stres s-a eliminat abcesul singur. Am avut un dren 6 zile, am avut un antibiotic foarte puternic, infecția s-a redus foarte repede. Acum trebuie să țin un regim strict. Trebuie să am grijă ce mănânc’, a mai mărturisit artista în cadrul emisiunii XNS.