Și cum viața merge înainte, iată că acum, la aproximativ doi ani de la despărțirea de „Goliat”, “Degețica” pare să fi dat uitării relația.

Zilele trecute, șefa Tineretului Național Liberal (TNL), Mara Mareș, a ieșit în oraș. Nu singură, ci în compania unui bărbat misterios. Tânărul galant a luat-o de acasă pe sexy-deputată pentru a-și rezolva treburile și tot el, bineînțeles, a adus-o înapoi. Bărbatul și-a parcat mașina pe o străduță din apropierea locuinței Marei, pentru că cei doi au preferat să meargă cu autoturismul deputatei.

Când a ajuns la destinație, după ce draguța deputată și-a rezolvat treburile, tânărul a căutat un loc de parcare, aproape de scara blocului în care locuiește Mara Mareș. Șefa tinerilor liberali a ieșit din mașină și s-a îndreptat spre casă, iar ulterior a urmat-o și companionul ei, după ce și-a adus mașina mai aproape de bloc.

Un persoanaj misterios

Momentan, nu se știe dacă bărbatul misterios este sau nu iubitul tinerei, dar cert este că Mara este extrem de vigilentă atunci când el publică o fotografie și îi apreciază fiecare postare, scrie Cancan.

Relația sexy-deputatei cu Iulian Stamate a început în toamna lui 2016. Uriașul handbalist și micuța politiciană s-au îndrăgostit atunci la prima vedere și au fost de nedespărțit aproximativ doi ani. Însă… povestea de dragoste dintre „Goliat” și „Degețica” nu a durat din cauza distanței.

Mara Mareș era în Capitală, iar Iulian Stamate locuia în Cluj. Ruptura i-a luat prin surprindere pe apropiații cuplului, însă cei doi au rămas în relații amiabile după ce s-au despărțit.

„El la Cluj, ea, aici… Distanţa… Aici a fost totul. Dar nu a fost o despărţire cu scandal. A fost amiabilă. Aşa au spus, «gata, nu se poate aşa şi s-au despărţit». Păi ei îşi mai vorbesc, chiar se mai şi văd, rar, e drept…”, dezvăluia un apropiat al cuplului.

Mara Mareș așa cum nu o știam

Mara Mareș este fata consilierului judeţean Ioan Mareş, lider al PNL Făgăraş. La 28 de ani, Mara Mareş are visuri îndrăzneţe legate de politică. Deputatul este, din octombrie 2017, preşedintele TNL.

Bruneta este absolventă a Colegiului „St. Clare’s” din Oxford şi a Facultăţii de Studii Europene şi Internaţionale din cadrul King’s College, University of London.

„M-am născut în Făgăraş, unde am locuit până la 16 ani, iar în 2008 am avut şansa de a pleca la studii în Marea Britanie. Am studiat timp de doi ani la Colegiul St. Clare’s din Oxford, am absolvit Bacalaureatul internaţional, apoi au urmat patru ani la King’s College London, unde am studiat Studii Europene şi Internaţionale, un an pe care l-am petrecut la Madrid cu program Erasmus, unde am studiat ştiinţe politice în limba spaniolă. Masteratul l-am urmat la University College of London, Politici Publice Europene. Am revenit în România cu gândul de a face ceva pentru ţara mea”, a mărturisit Mara Mareș.