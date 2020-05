„De la bun început, vă spun că eu sunt de fel un om tare liniștit, înțelegător. Amenzi n-am dat încă. Am obraz, n-aș putea s-o fac, fiindcă e ca și cum le-aș da peste nas oamenilor. Și celor alături de care lucrez, și celor care, probabil, că nu au atât de mulți bani ca să achite penalitățile. Știu că viața e grea, și mama are pensie mică, așa că am încercat să le explic tuturor cu frumosul.

Dar am întâlnit niște situații… A venit cineva din Afumați, iar când a fost oprit a zis că merge să-și ia de mâncare din Crângași. Pe bune?

Am oprit o domnișoară, mi-a spus că vine din Militari și se duce la Obor că acolo sunt cele mai bune ridichi! Serios? Și pe ce ton a spus-o… Dacă ar fi oameni bătrâni, care s-au obișnuit să cumpere doar dintr-un loc anume, poate ai înțelege, dar sunt tineri puși pe caterincă”, a declarat Savenco, potrivit Libertatea.

Sportivul, aflat tot timpul pe teren, observă situații care în viața reală se întâmplă mai rar. ”Mă gândeam zilele trecute: la cât se aleargă în București, ar trebui să fim campioni mondiali la atletism. Iar cei care nu fac jogging își scot câinii la plimbare. Eu nu vedeam atâția înainte. Mă gândesc acum, le-or da și cățeilor măcar o cană de apă?! Nu de alta, dar le-au dat kilometrajul peste cap!

Dan Savenco a fost trimis inițial la Secția 24 Poliție din Capitală, în Ferentari. Handbalistul a povestit experiența.„E favelă! Nu poți să-ți închipui exact, nu poți să descrii în cuvinte, uitați-vă pe net și apoi înmulțiți cu o sută ca să vă dați seama de realitate.

Când am intrat pe stradă, am văzut șobolani mai mari decât o mâță. M-au întrebat colegii: «Ai curaj să intri în blocuri?». Am avut șansa de a merge acolo cu celebrul «Gargamel», m-a dus 10-15 minute prin, nu știu cum să numesc exact, locuințele alea. Vrei să ajuți, vrei să fugi, nu-ți vine să crezi, dar e un coșmar real.

Ceea ce vedeți la TV din filmele americane, din ghetouri, sau viața la țară, în zone sărace, e pistol cu apă, pe lângă ce e în Aleea Livezilor”, a povestit Savenco, conform gsp.ro.

