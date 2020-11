Recent, Andreea Bălan a ajuns la spital acuzând dureri insuportabile în zona abdomenului. Cu toate că a încercat să îi liniștească, atât pe cei dragi, cât și pe fanii ei, situația se pare ca a fost mult mai gravă.

Astfel, la câteva zile de cumplitele momente, Andreea Bălan a recunoscut că, fiind cuprinsă de o frică pe care nu a mai experimentat-o până acum, și-a făcut un testament vocal.

Andreea Bălan a povestit despre momentele cumplite prin care a trecut, încă din momentul în care a simțit primele dureri. Celebra cântăreață a spus că dacă medicii nu ar fi fost atenți și n-ar fi descoperit abcesul abdominal, existau foarte multe șanse să facă septicemie.

„A fost un abces abdominal de 6 centimetri, eu de o lună aveam dureri. Cred că de la mâncare, am făcut o indigestie. Am fost la doctor, mi s-au făcut radiografii. Mi s-a dat tratament, dar eu tot aveam dureri și am crezut că e tot de la balonare. Luni seară aveam dureri foarte mari, apăsa pe toate organele, mai ales pe colon. Mi-a luat sânge pe loc, aveam o infecție foarte mare, fără să se știe unde. Iar ecografii, iar nu s-a văzut la ecografie. Abia la computerul tomograf s-a văzut acest abces, m-au internat pe loc. Dacă mă întorceam acasă riscam să se spargă și să fac septicemie’, a dezvăluit Andreea Bălan.

Andreea Bălan: „Îmi făcusem testamentul vocal”

După ce a aflat că trebuie să intre urgent în sala de operații, Andreea Bălan, cuprinsă de frică, le-a dat mesaje apropiaților și-a făcut testamentul vocal.

„M-au programat la operație a doua zi. Am avut un noroc maxim. Mă speriasem deja, am dat mesaje la toți cei dragi, îmi făcusem testamentul vocal. Nu era sala de operații gata, și de stres s-a eliminat abcesul singur. Am avut un dren 6 zile, am avut un antibiotic foarte puternic, infecția s-a redus foarte repede. Acum trebuie să țin un regim strict. Trebuie să am grijă ce mănânc’, a mai mărturisit artista în cadrul emisiunii XNS.